Cs reitera que la investigación "solo está cerrada para PP" y que presidente de EMVS "no aportó documentación ni actas"

Recuerda a C. Tangana y le dice al PP: "Tú te has creío que por ser yo bueno, puedes ir pisando por donde friego"

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid y vicepresidente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Mariano Fuentes, ha insistido este martes en la necesidad de que una comisión de investigación analice el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, desde empresas municipales al considerar que la investigación "solo está cerrada para el PP" y el presidente de la EMVS, Álvaro González (PP), "no aportó documentación ni actas".

"Nos sobran los motivos. Se busca aclarar hasta dónde se ha usado este Ayuntamiento en las guerras internas del PP. Si se demuestra, se depurarán responsabilidades hasta las últimas consecuencias", ha lanzado durante su intervención en el Pleno municipal, que ha aprobado una comisión de investigación y un Pleno extraordinario.

Tal y como ha relatado, fue el pasado miércoles por la noche cuando Cs "conoce, por los medios de comunicación, un intento de espionaje a Ayuso por detectives contratados en la EMVS". "Ante la gravedad de los hechos solicité esa misma noche un consejo extraordinario. A las 9 horas del día siguiente, el alcalde (José Luis Martínez-Almeida) afirma que a mediados de diciembre se le trasladó esta información, que a raíz de la misma, tratada en el seno del PP, ordenó al presidente de la EMVS hacer las averiguaciones pertinentes, y habló, tras 16 intentos, dos veces, y dijo que no se contrató los servicios porque lo solicitado era ilegal", ha explicado.

Pero, ha requerido al primer edil, "¿y si hubiera dicho que sí, qué mecanismos de control tiene?". "El alcalde dijo que habían demostrado llegar hasta las últimas consecuencias de haber llegado hasta el final. El tema lo habrá cerrado el PP, pero no el Ayuntamiento", ha apostillado a renglón seguido.

Y es que, ha afeado que González, como presidente de la EMVS "aclaró que hubo investigación interna, sin aportar documentación, actas, ni informar personas, no pudiendo aportar fecha alguna de cuando se hizo algo de lo que dijo el alcalde".

"Después, Carromero dimitió, sin conocer aún la causa. Señores del PP, no se les puede dejar solos. Tú te has creío que por ser yo bueno, puedes ir pisando por donde friego", ha finalizando en un guiño a C. Tangana.