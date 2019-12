CSIF pide a la Comunidad y a la Fiscalía un protocolo para revertir el hacinamiento en el centro de Hortaleza

Actualizado 13/12/2019 16:25:02 CET

Ve necesario que se implemente una evaluación previa que sirva de filtro

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Comunidad de Madrid y a la Fiscalía de Menores que articulen un protocolo para reducir el hacinamiento que se produce a diario en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza, lo que está provocando que los educadores no puedan desarrollar la actividad y esté llevando a un aumento de la conflictividad en la zona.

La portavoz del CSIF, Elena Moral, y el responsable del sindicato en esta materia, Javier Prieto, han detallado esta mañana en una rueda de prensa los escritos remitidos al Área de Menores de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y al Defensor del Pueblo en el que demandan que sean "responsables" y actúen para revertir la situación de emergencia que vive este centro de menores.

Los escritos se remiten después de que la Memoria de la Fiscalía de Madrid correspondiente a 2018 concluyera que el problema de la sobreocupación del centro estaría resuelto y de que el informe del Defensor del Pueblo del pasado abril no fuera contundente al respecto.

Las exigencias de actuación con celeridad no solo se dirigen a estas dos instituciones, sino que alcanza al Gobierno regional. El sindicato considera "insuficientes" las medidas que se están tomando como la próxima apertura del centro en 'Vista Alegre' con una capacidad de sólo 12 plazas, recordando a la Comunidad de Madrid que "ostenta su guarda y tiene la obligación de ejercer una adecuada protección".

"El aumento de la conflictividad está relacionado con el hacinamiento", ha subrayado Javier Prieto, quien ha recalcado que sería necesaria una primera evaluación que sirva de "filtro" para que no todos los menores entren de golpe en este centro de primera acogida.

La situación actual en Hortaleza está provocando malestar entre los vecinos y los propios educadores por el aumento de la carga de trabajo, lo que les está impidiendo llevar a cabo su agenda. Además, la Policía investiga el lanzamiento la pasada semana de una granada de entrenamiento contra este centro, lo que ha aumentado la tensión que se vive en el centro.

RESPONSABILIDAD

"Pedimos a la Fiscalía que tiene que ser responsable porque ellos son quieres dirigen al menor a este centro. No todos pueden entrar de golpe porque tienen necesidades diferentes y pueden necesitar un tratamiento previo", ha recalcado Prieto.

El sindicalista ha insistido en que Hortaleza hoy es "como un servicio de urgencia", "un cajón desastre" al juntar a todo tipo de menores, recordando que este lugar está destinado no solo a menores extranjeros no acompañados (menas), sino a personas que no han cumplido la mayoría de edad en situación de vulnerabilidad.

Para avanzar en el asunto, Elena Moral mantuvo ayer en la Asamblea de Madrid un encuentro con el consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad, Alberto Reyero, a quien trasladó la "preocupación" del sindicato por la situación continua de sobreocupación del centro y emplazó a una serie de medidas a adoptar con urgencia.

Además de la apertura de un nuevo centro, CSIF propuso al consejero madrileño que de uso a los diez millones presupuestados para la Agencia Madrileña de Atención Social en materia de empleo, lo que podría destinarse a aumentar la plantilla de Hortaleza.

También reclamó a Reyero disminuir la ratio de menores atendidos por el equipo educativo, que ha alcanzado la cifra de 140, así como reunificar los dos equipos de trabajo (grupo de Hortaleza y grupo de Hortaleza en ICE), ya que la separación física dificulta la coordinación y el trabajo en equipo.

"Si la Comunidad no encuentra una solución por la vía rápida en lo relativo a la ratio de personal, tomaremos las medidas oportunas", ha advertido la portavoz del sindicato, quien ha criticado que actualmente en vez de crear empleo se estén distribuyendo los recursos para las 12 plazas en el centro de Vista Alegre.