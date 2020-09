CSIF se suma a las movilizaciones de sanitarios porque "la situación de la sanidad es insostenible"

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sanidad de CSIF Madrid, Fernando Hontangas, ha respaldado las movilizaciones convocadas por los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad, Satse, CC.OO., Amyts, CSIT Unión Profesional y UGT, al entender que "la situación de la sanidad es insostenible".

"Entendemos y comprendemos la convocatoria de estas movilizaciones. Es el momento de unir fuerzas para que las organizaciones sindicales consigamos lo que nuestros profesionales se merecen", ha afirmado en declaraciones a los medios desde la concentración que han llevado a cabo los trabajadores del Hospital La Paz, dentro de la convocatoria en todos los centros del SERMAS para este mediodía.

Según Hontangas, "ha llegado un momento en el cual está sobrepasado el sistema sanitario, va a estar sobrepasado todavía más y las medidas anunciadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid (Isabel Díaz Ayuso) no son suficientes".

"Todavía estamos muy lejos de la financiación que la Comunidad de Madrid debería tener y muy lejos de la media nacional", ha aseverado, al tiempo que ha criticado que los procesos de estabilización y de carrera profesional "están parados", y que la Mesa Sectorial "no ha funcionado como debiera, no se han llegado a acuerdos", en referencia al "motivo de las reivindicaciones".

"CARENCIAS ESTRUCTURALES"

Asimismo, ha agregado que "más allá de eso, la situación de pandemia ha destapado las carencias de la sanidad y eso quiere decir que las plantillas estructurales están muy por debajo de lo que debieran", por lo que ha exigido "la incorporación de los 10.000 contratos Covid a las plantillas estructurales de la Comunidad de Madrid a lo largo del año que viene".

Tras instar a que "se culminen los procesos de estabilización de empleo", ha pedido a la Comunidad de Madrid que tenga "un gesto" hacia sus profesionales, "porque ha sido la única comunidad que todavía no ha tenido ningún gesto".

Por otro lado, ha acusado al Gobierno central de haber quitado a los sanitarios "la capacidad de poder estar de baja por cuarentena", y ha dicho que CSIF ya ha pedido explicaciones al Ministerio.

"Además de todo esto, en Madrid somos los profesionales peor pagados de España, donde el índice de Covid es más alto, y el personal de Atención Primaria no puede más, ya no hay enfermeros para cubrir ciertas plazas en hospitales, no hay médicos de familia, no hay pediatras y la situación de la sanidad es insostenible, de ahí las movilizaciones", ha zanjado.

