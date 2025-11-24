CSIT Unión Profesional lanza una aplicación con servicios para los empleados del sector público en la Comunidad

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

CSIT Unión Profesional ha lanzado una aplicación para los empleados del sector público en la Comunidad de Madrid que busca mejorar en la defensa de los derechos e intereses de los colectivos.

"Con la puesta en marcha de esta app, CSIT Unión Profesional se convierte en el primer sindicato del ámbito en ofrecer una aplicación de servicios, abierta a los empleados que trabajan en las administraciones públicas de la Comunidad", ha destacado en un comunicado.

Entre sus funciones se encuentran participar en encuestas y realizar propuestas para que el sindicato pueda plantearlas en el foro de negociación pertinente o estar informado puntualmente de los asuntos que le afectan en su ámbito de trabajo como recibir avisos y notificaciones sobre la información relevante, con posibilidad de suscripción a distintos temas de interés.

Asimismo, contempla realizar consultas y obtener asesoramiento en materia de empleo, de prevención de riesgos laborales o reclamaciones a su unidad de personal; en general, sobre cuestiones laborales y profesionales, con el mejor asesoramiento técnico, jurídico o asistencia letrada personalizada.

También incorpora la posibilidad de hacer el seguimiento, tramitar y gestionar, directa y ágilmente, la documentación relativa a los procedimientos jurídicos que tenga abiertos para reclamar sus derechos laborales y profesionales, a través de una plataforma integrada específica; o acceder a la formación continua gratuita que le permita mejorar su carrera profesional, cursos certificados, acreditados y baremables, para preparación de oposiciones, etc.

La app permite comprar entradas con descuentos para eventos de ocio y obtener beneficios en plataformas de servicios, citar con expertos del sindicato en fiscal para que le elaboren su declaración de la renta y sincronizar su planificación de turnos y guardias con el calendario de la aplicación para encajar mejor los cambios y cálculos, adaptándolos a su jornada.

El sindicato ha afirmado que eleva "su compromiso por la defensa de los derechos de los trabajadores, dando un mayor valor a la representación y asesoramiento sindical, por lo que animamos a su descarga gratuita (disponible para IOS y Android) y a que el usuario se registre para empezar a aprovechar todas sus funcionalidades".