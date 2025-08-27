Cuatro detenidos en una riña tumultuaria en la Plaza de San Ana con cuchillos y palos de hierro

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a cuatro personas, tres hombres y una mujer, tras una riña tumultuaria en el centro de la capital con cuchillos y palos de hierro.

Los hechos ocurrieron sobre las 06.00 horas del pasado 14 de agosto en la Plaza de Santa Ana, según han informado a Europa Press fuentes de este Cuerpo policial.

Una patrulla de la Policía Municipal se personó en el lugar tras un aviso por riña tumultuaria con cuchillos y palos de hierro originada cuando una persona con un cuchillo intentó agredir con un cuchillo a la pareja de un varón de origen colombiano, que empleó un palo de hierro para defender a la chica.

Así se originó una riña en la que intervino más gente. Según manifestó uno de los detenidos, días antes se había producido una reyerta con las mismas personas implicadas.

Los efectivos policiales personados en el lugar arrestaron a cuatro personas, tres hombres de origen colombiano y una mujer de nacionalidad española, por su presunta relación con los hechos.