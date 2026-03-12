Daganzo anunciará el día 26 una cátedra de Arqueología con la Universidad de Alcalá

El alcalde de Daganzo de Arriba, Manuel Jurado - CANAL 33

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Daganzo de Arriba, Manuel Jurado, ha adelantado que el próximo 26 de marzo anunciarán una cátedra de Arqueología con la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), después de los trabajos realizados en el despoblado de Almazanejo, junto a la ermita de la Virgen del Espino, donde se han localizado restos de los siglos XVI y XVII y otros vestigios "bastante más antiguos".

En una entrevista anoche en Canal 33 TV Madrid, recogida por Europa Press, Jurado ha explicado que este proyecto comenzó hace unos años con la UAH para localizar vestigios históricos en Daganzo y que, a partir de esos trabajos, se halló la casa del Conde de Coruña. Según ha señalado, el acto de anuncio contará con la presencia de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo.

Durante la entrevista, el regidor de Daganzo ha asegurado que una legislatura "siempre se hace corta para ciertos proyectos", aunque ha destacado como una de las principales actuaciones la futura residencia de mayores, cuya construcción ya ha sido adjudicada y cuyas obras espera que arranquen antes del verano. Ha indicado que contará con cerca de 100 plazas y que el canon de la empresa adjudicataria "va a redundar en los propios vecinos del municipio".

MÁS VIVIENDA Y AVANCES EN EDUCACIÓN

En materia de vivienda, Jurado ha señalado que las 174 viviendas del Plan Vive regional avanzan "viento en popa" y que las obras podrían terminar en junio, tras un pequeño retraso por las lluvias. Ha añadido que el proyecto incluye 184 plazas de garaje y que busca facilitar que los jóvenes puedan emanciparse y seguir viviendo en el municipio.

El entrevistado también ha destacado los avances en educación, con los colegios Salvador de Madariaga y Ángel Berzal Fernández convertidos en CEIPSO, lo que permite cursar primero y segundo de la ESO en el propio centro, además de la implantación de formación profesional en comercio y marketing con 30 plazas cubiertas. Asimismo, ha subrayado que Daganzo ha renovado hace "escasos 15 días" el sello de Ciudad Amiga de la Infancia.

En seguridad, Jurado ha defendido el refuerzo de la Policía Local con nuevos agentes para mantener el servicio 24 horas durante todo el año, la creación de una unidad de gestión de eventos y espectáculos públicos y la implantación de más de 20 cámaras de vigilancia y control. Según ha dicho, el objetivo es seguir siendo "uno de los municipios de la demarcación con menos delincuencia".

En el plano medioambiental, el alcalde de Daganzo ha explicado que el Ayuntamiento trabaja desde hace cinco años en la recuperación del entorno del río Torote con nuevas especies y con la participación de empresas del municipio. De hecho, ello ha favorecido avistamientos de corzos, aguiluchos, buitre negro, milanos y águila imperial.

RECUPERACIÓN DE FESTEJOS TAURINOS

Jurado también ha confirmado la recuperación de los festejos taurinos, con una cita de la Copa Chenel el 13 de junio, así como el regreso de los recortes, los encierros y el toro por el campo en septiembre. Además, ha recordado que la Pasión Viviente de Daganzo celebrará este año su 40 aniversario y tendrá lugar el Viernes Santo a las 21.00 horas en la Plaza de la Villa.

El primer edil también ha defendido que Daganzo es "un sitio maravilloso para vivir", ha destacado que cada año nacen entre 60 y 70 niños en el municipio y ha señalado que ya han planteado a la Comunidad de Madrid un nuevo centro de salud.

Por último, Manuel Jurado ha subrayado la mejora de edificios municipales y de 21 parques con cargo al Plan de Inversión Regional (PIR) y ha reivindicado el garbanzo de Daganzo como uno de los emblemas de la localidad.