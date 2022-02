Dancausa dará explicaciones sobre las menores tuteladas este jueves en el primer Pleno del año en la Asamblea

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, comparecerá este jueves en el primer Pleno del año la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre el caso de las jóvenes que fueron liberadas de una mafia de proxenetas a finales de noviembre.

Pese a que los grupos parlamentarios de la oposición han estado pidiendo que se habilitara algún pleno extraordinario en enero para aclarar esta situación, la Mesa de la Asamblea lo ha denegado, ya que enero es un mes inhábil y es este máximo órgano parlamentario el que tendría que haber dado el visto bueno a una sesión plenaria fuera de periodo.

De momento, la Consejería de Familia y Política Social ha confirmado que al menos tres menores vivían en sus centros antes de desmantelarse la trama por parte de la Policía Nacional. Fuentes policiales aseguraron que otra chica más liberada vivían en un centro de menores de Guadalajara, otra más en el centro de Hortaleza pero ya ha cumplido la mayoría de edad y alguna otra más en casa de sus padres o familiares.

No obstante, podrían ser más, ya que el departamento que dirige Concepción Dancausa está recopilando con detalle y precisión toda la información para conocer realmente lo que sucedió y así dar explicaciones la oposición y al Defensor del Pueblo, que ha abierto una investigación al respecto.

Las diez liberadas, todas españolas salvo una dominicana y una rumana, tienen entre 14 y 16 años. La Consejería aseguró en un principio que era un caso de prostitución ajena a los centros y que ninguna de las víctimas de esta mafia de proxenetas estaba tutelada por la Comunidad, pero ahora se sabe que al menos tres sí lo estaban. Dancausa explicará por qué al principio contaban con una información y luego con otra diferente.

"NO OFRECE CONFIANZA. MINTIÓ", CRITICA LA OPOSICIÓN

Sin escuchar sus explicaciones, Más Madrid ya ha activado para el Pleno del 10 de febrero la reprobación de la consejera porque consideran que no está capacitada para desarrollar su labor después de lo sucedido con las menores tuteladas. "Hemos visto cómo no solo la falta de explicaciones, sino que han dado primero unas y luego las negaron. Creemos que el modelo no funciona, pero Dancausa no ofrece la confianza", ha venido criticando el partido.

En esta misma línea, el PSOE ha exigido al Gobierno regional medidas para proteger a las menores y detectar "si hay más casos en centros tutelados por la Comunidad de Madrid". Además, ha tachado de "horrible" y "gravísimo" este asunto y, por eso, ha avisado de que harán una fiscalización del trabajo que ha hecho la consejera para ver si "pide disculpas".

Por su parte, Unidas Podemos ha indicado que quieren escuchar las explicaciones de la consejera para este jueves en el Pleno porque "ha faltado a la verdad y ha ocultado información" y quieren saber "por qué mintió".

Desde Vox han tachado de "inexplicable" que haya pasado un mes desde que se produjo el escándalo con "las niñas abusadas y tuteladas por la Comunidad de Madrid" y que hasta este próximo Pleno "no se ha producido ninguna explicación por parte del Gobierno".

La presidenta regional indicó que es un tema ya "no solo muy delicado" sino que "contrae una maraña enorme de legislación de protección del menor, en una situación que, además, ni la propia Policía en ocasiones conoce la situación de muchas de estas menores porque no están".

Estas, según explicó Ayuso, "son cuestiones que se producen fuera de las instalaciones de la Comunidad de Madrid, fuera del trabajo que realizan los funcionarios y todo el personal de las mismas", y por eso van a conocer "qué está pasando". "No es lo mismo una situación sistemática que se está dando, como ha ocurrido en otros lugares de 150 casos anuales y a manos de profesionales de esos centros, o casos aislados fuera", defendió.

LEY MAESTRA DE EDUCACIÓN

En otro orden de cosas, en el Pleno de este jueves se aprobará la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa. Con esta normativa, el Ejecutivo regional busca "garantizar un sistema educativo acorde con la Constitución y con el ejercicio de la libertad de elección de centro escolar, recogida en su artículo 27, teniendo en cuenta la demanda de las familias y el desarrollo integral de los alumnos y, específicamente, de los que presentan necesidades educativas especiales", tras la aprobación de la 'Ley Celaá'.

Esta nueva ley, cuya entrada en vigor se prevé a lo largo de este próximo curso 2021/22, se aplicará en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de forma que más de 1,2 millones de estudiantes se beneficiarán de ella. En la actualidad, el 54,5% de los alumnos de la región está escolarizado en centros públicos, mientras que 29,6% lo hace en concertados y el 15,9% en privados, han detallado desde el Ejecutivo regional.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha expuesto en numerosas ocasiones que esta normativa quiere frenar el "sectarismo" de la 'Ley Celaá' en el margen que les es posible. Así, ha defendido que ante esta quieren apostar por la libertad educativa, la educación especial y la excelencia.

No obstante, desde el PSOE ya han avisado que la recurrirán si es necesario tras analizarla "punto por punto" porque se trata de un "panfleto ideológico, una estrategia de marketing".

SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO

Como es habitual, la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves comenzará a las 10 horas con la pregunta de la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, sobre cómo valora la presidenta la creación de una Ley de Infancia para evitar que las menores tuteladas sean víctimas de redes de explotación sexual.

A continuación, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, le pedirá una valoración de la acción del Gobierno en cuanto a la protección de los niños en situación de vulnerabilidad en la Comunidad de Madrid, mientras que el portavoz del PSOE, Juan Lobato, le preguntará por los servicios de Urgencias de Atención Primaria cerrados.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, querrá saber cómo encara el nuevo curso político el Gobierno regional y el portavoz del PP, Alfonso Serrano, le pedirá una valoración sobre los datos de empleo en la región.

Entre el resto de preguntas dirigidas a los demás consejeros se encuentran temas como la maternidad, la situación de la agricultura, la vivienda, los fondos europeos, la prevención del suicidio y la línea 7B de San Fernando de Henares.

También se debatirán tres Proposiciones No de Ley (PNL) sobre las macrogranjas, colaboración con la Federación Madrileña de Municipios y el equilibrio financiero de Las Ventas en ayudas al sector agropecuario.