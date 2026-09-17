Dani Martín, Viva Suecia, Dorian y Taburete despiden el verano musical en Madrid en el festival Jardín de las Delicias

Festival Jardín de las Delicias - FESTIVAL JARDÍN DE LAS DELICIAS

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival Jardín de las Delicias celebrará este viernes y sábado su séptima edición en la Universidad Complutense de Madrid, con un cartel encabezado por Dani Martín, Viva Suecia, Taburete y Dorian, entre otros artistas, para despedir el verano y dar la bienvenida al nuevo curso universitario.

El escenario Endesa concentrará las actuaciones de Dani Martín, Viva Suecia, Taburete, Dorian, Nil Moliner, Sexy Zebras, Marlon, Despistaos, Marlena, Club del Río, Mafalda Cardenal, Inazio y Serko.

Por su parte, el escenario Bosque Ahorramas estará dedicado a otros nombres de la escena musical, con actuaciones de Kalenn, Mbongo, La Azotea, Gon Abril, Ignacio Serrano, Tere!, Javi Chapela, Yarea, Alex Wall, Moni Motes, Pavlenha y Ters, según ha informado la organización a Radio Intecontinental Madrid.

El festival contará además con una programación de DJ integrada por Barce, Ardiya, Mickey Pavón, Los Gilca, Iván MG, Carlos G, Tinture, Juan Valiente, Mike Fajardo, Julia Centeno, Hidalgo, Juan González y Raigada. Todos los horarios de conciertos y actuaciones, que comienzan a primera hora de la tarde y se alargan hasta la madrugada, se pueden conocer en su web.

ESCENOGRAFÍA Y PERFORMANCES

La organización ha preparado para esta edición una escenografía especial en el escenario Endesa, con luces, efectos y elementos artísticos para acompañar los conciertos.

Asimismo, Óscar Martínez volverá a ejercer como presentador y DJ oficial del festival, que contará también con el universo creativo y fantástico de Pablo Méndez Performances, que llenará cada rincón del festival de magia, color y seres extraordinarios.

Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias cinco estrellas en torno al directo, estará un año más presente en Jardín de las Delicias. Los asistentes más cerveceros podrán acercarse a su estand para disfrutar de talleres de tiraje con 'Grifo en casa', donde podrán poner a prueba sus habilidades para tirar la caña perfecta o aprender los secretos para hacerlo.