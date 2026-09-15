David Pérez anuncia que Hortaleza tendrá el 8º vivero de empresas y el nuevo polideportivo de Sanchinarro abrirá en 2027

El concejal presidente del distrito madrileño de Hortaleza, David Pérez - CANAL 33

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal presidente del distrito madrileño de Hortaleza, David Pérez, ha anunciado que el distrito contará con el octavo vivero municipal de empresas y que espera que el nuevo polideportivo de Sanchinarro esté "terminado y en marcha" a principios de la próxima primavera, entre otros proyectos.

Así lo ha destacado en una entrevista concedida a Canal 33 TV y Radio Intercontinental Madrid, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que las obras del polideportivo de Sanchinarro ya han comenzado y ha recordado que antes del verano se colocó la primera piedra de una infraestructura que, según ha indicado, era necesaria para el barrio y que también dará servicio a la zona de Virgen del Cortijo y otros enclaves próximos.

Sobre los plazos, el concejal ha asegurado que espera que la instalación pueda estar lista a comienzos de primavera y ha defendido que las obras municipales en Madrid avanzan "a una velocidad de crucero". También ha destacado la exigencia del Ayuntamiento a las empresas adjudicatarias para que cumplan los plazos y mantengan la calidad de las actuaciones.

EL CENTRO CULTURAL DE VALDEBEBAS, EN MARCHA EL 1 DE OCTUBRE

Como ejemplo de los nuevos equipamientos del distrito, Pérez ha citado también el centro cultural de Valdebebas, que ya está terminado y será inaugurado próximamente, por lo que comenzará a funcionar el próximo 1 de octubre. Asimismo, ha indicado que ya hay 3.277 personas inscritas, pese a que las inscripciones acaban de abrirse.

El edil ha explicado que una de sus preocupaciones es atender al crecimiento de las zonas nuevas del distrito, como Valdebebas, Sanchinarro o el futuro barrio de La Solana, sin descuidar los barrios más antiguos, donde ha defendido la necesidad de acometer reformas en colegios, centros de mayores y parques, además de actuaciones de regeneración urbana en zonas como Manoteras o Alcorisa.

En este contexto, ha anunciado que Hortaleza contará con el octavo vivero municipal de empresas de Madrid, una instalación que, según ha señalado, contribuirá a consolidar el carácter "saludable, deportivo e innovador" del distrito. Pérez ha destacado la relación entre universidad, investigación, empresas e innovación y ha defendido que "invertir en innovación aplicada a las personas es la mejor inversión posible".

MÁS DE SEIS MILLONES EN COLEGIOS

En materia educativa, el presidente de Hortaleza ha asegurado que, en lo que va de legislatura, el Ayuntamiento ya ha actuado "en todos los colegios" del distrito mediante una inversión de seis millones de euros. Solo este verano, ha añadido, se han destinado otros dos millones a mejorar los centros, con actuaciones en colegios como el Garcilaso y en aspectos relacionados con la seguridad, la accesibilidad y la climatización.

Además, Pérez ha recordado la inversión anunciada de cuatro millones de euros para mejorar 13 centros educativos, cinco escuelas infantiles, cuatro instalaciones deportivas básicas y cinco centros de mayores. Entre las actuaciones ya desarrolladas ha citado la reforma integral del centro de mayores Nuestra Señora de la Merced, donde se han renovado pavimentos, climatización y ventanas, se ha instalado un ascensor y se ha pintado el edificio.

En el ámbito deportivo, Pérez ha destacado una inversión de más de siete millones de euros en las piscinas de los polideportivos del distrito para lograr que estén "a pleno rendimiento" y ha afirmado que Hortaleza es el distrito de Madrid con más usuarios de instalaciones deportivas.

HORTALEZA, DISTRITO DE SALUD E INNOVACIÓN

El concejal ha vinculado, además, el desarrollo del distrito con la presencia de empresas relacionadas con la salud y la tecnología y ha citado compañías como Novo Nordisk, Philips y AMA, además de proyectos de investigación y un nuevo centro oncológico infantil que, según ha señalado, ya está en marcha. También ha recordado que Hortaleza dispone de tres hospitales y de una red de centros de salud.

David Pérez ha asegurado que Hortaleza está especializándose en ofrecer servicios relacionados con la salud y ha explicado que desde el distrito también se desarrollan programas con los colegios para concienciar a los menores sobre hábitos saludables, tanto en alimentación y deporte como en relación con el abuso de las tecnologías y las pantallas.

Por último, al hacer balance de la legislatura, el munícipe ha afirmado que se está "cumpliendo el programa electoral", que se han renovado instalaciones y que se ha actuado en todos los barrios. Pérez ha defendido la descentralización municipal y ha resumido su forma de entender la gestión asegurando que "gobernar es escuchar" y que el dinero público debe gastarse "hasta el último euro" en aquello que se necesita.