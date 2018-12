David Pérez: "No creo que Vox incurra en el extremismo, como sí lo hace Podemos"

Publicado 04/12/2018 13:18:04 CET

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, considera que Vox es un partido político que "no incurre en el extremismo, como sí lo hace Podemos", al que ha calificado como "populismo, antisistema y de extrema izquierda", por lo que cree que ambos partidos "no se pueden comparar".

"Yo me he molestado en leer en los planteamientos de Vox y no creo que incurra en ese extremismo como sí lo hace Podemos, que estás situado en una posición antisistema. Vox es derecha y una derecha fuerte, por decirle de alguna forma", ha dicho Pérez preguntado por los periodistas en los actos de celebración de la Constitución que han tenido lugar este martes en la Real Casa de Correos.

También ha criticado a los mismos medios que "nunca han llamado de extrema izquierda a Podemos y sin embargo ahora no paran de repetir" que Vox es de extrema derecha. "Hay que ser más ecuánime, objetivos y fríos en el análisis", considera.

Por otro lado, el regidor alcorconero ha indicado que el mundo local "es muy importante en la Constitución" y que estos 40 años "no se explicarían sin la aportación del mundo local, que constituye un elemento de vertebración constitucional, de cohesión y de cercanía de las instituciones a la población, que hace que los ciudadanos se puede sentir tan identificado con la Constitución".

"El mundo local es uno de nuestros pilares fundamentales de nuestro sistema constitucional y de sus 40 años de vida. En este acto estamos representados muchos ayuntamientos, que representamos a uno de los tres pilares de la organización como país: el central, el autonómico y el local, en igualdad de condiciones, que es algo muy importante. Los ayuntamientos no somos los hermanos pequeños, somos tan importantes o más como los poderes estatales y autonómicos. Y lo único que necesitamos es que se acuerden de nosotros para dotarnos de una financiación estable, suficiente y justa", ha añadido.