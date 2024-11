Dávila carga Díaz, García y Bergerot, "las hermanas de la hipocresía", por el caso Errejón: "Ya no engañan a nadie"

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad, Ana Dávila, ha cargado este jueves contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; la ministra de Sanidad, Mónica García; y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, por el caso Errejón, tachándolas de "hermanas de la hipocresía".

"No sólo lo sabían y no actuaron sino que lo ocultaron. Han quedado totalmente deslegitimados para dar la más mínima elección. Ya no engañan a nadie enarbolando esa bandera del falso feminismo que no representa a nadie", ha lanzado la consejera madrileña en respuesta a una pregunta parlamentaria de Más Madrid en el Pleno de la Cámara regional.

En este punto, ha sostenido que desde que la izquierda está gobernando España ha registrado "el peor dato de delitos sexuales en siete años, han aumentado las mujeres víctimas de violencia de género", se ha descendido 22 puestos "en el ranking de bienestar femenino", "1.200 agresores sexuales han visto rebajada su condena" y se ha aprobado una Ley Trans "que pone en peligro a las mujeres víctimas, a sus hijos y a los profesionales que las atienden".

"Ningún gobierno ha hecho tanto daño a las mujeres como el suyo pero es que pretenden, además, darnos lecciones", ha afeado a continuación, para a renglón seguido sostener que su verdadero feminismo es "el feminismo del business".