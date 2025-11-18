Dávila denuncia "fallos permanentes" en pulseras antimaltrato: "Es una inseguridad absoluta la que sufren las mujeres"

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, durante un Desayuno Madrid, en el Meeting Place, a 18 de noviembre de 2025 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha denunciado este martes "fallos permanentes" en las pulseras antimaltrato y ha subrayado la "inseguridad absoluta" que sufren estas mujeres por los errores en estos dispositivos.

"Las mujeres siguen reportando fallos permanentes y, además, algo que nos parece muy grave, la inseguridad, la ansiedad con la que conviven porque, por ejemplo, uno de los fallos es que cuando se acaba la batería el sonido que emite el dispositivo es el mismo que si se acerca tu maltratador. Imaginaos la sensación que nos trasladan las propias víctimas", ha censurado la consejera en los Desayunos Madrid de Europa Press.

Así, ha afirmado que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en conferencia sectorial con las comunidades autónomas solo habló de "fallos técnicos prácticamente puntuales" y no de "la realidad" de lo que está pasando. "Hay una mujer que ha reportado más de 50 fallos en su dispositivo, están avisando los jueces, los fiscales...", ha alertado.

Dávila ha asegurado que algunas víctimas avisan de que tener este dispositivos les genera "ansiedad y angustia" porque tenerlo "es un infierno", además de recordar que la competencia de este asunto es del Gobierno central, si bien ha destacado que la región cuenta con recursos de atención a víctimas, en forma residencial o en centros de atención diurna psicológica, jurídica y social.

"Pueden contar con la total seguridad de que en esos centros están protegidas, si bien ellas tienen que desarrollar su vida y tienen que mantener su independencia, tienen que ir a trabajar y en este caso es en el que las pulseras antimaltrato están fallando porque les suenan, por ejemplo, en medio de sus puestos de trabajo", ha señalado.

PIDE QUE VIOGÉN FUNCIONE "ADECUADAMENTE"

Sobre los fallos del sistema VioGén, Dávila ha subrayado que sigue detectándose algunos "muy graves" y ha insistido en que el programa tiene que "funcionar adecuadamente", a la vez que considera que si algún ayuntamiento no se ha incorporado al programa es "porque no confía en él".

"Lo que tiene que hacer el delegado del Gobierno (Francisco Martín) es ponerse a trabajar en materia de seguridad y en sus competencias y en favorecer esa coordinación efectiva entre las administraciones", ha pedido.

Sin embargo, ha reprochado que Martín "casi siempre está en otros cosas" y no en trabajar para garantizar la seguridad de VioGén y para que los ayuntamientos madrileños "tengan la confianza en que ese proyecto funciona y que protege realmente a las mujeres".