Dávila invita a García a hacer "su propia investigación" en el Ministerio tras sus críticas a la gestión de la pandemia

Insiste en que desde la Comunidad de Madrid "se hizo lo humanamente posible" con los mayores en residencias



FUENLABRADA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha invitado a la ministra de Sanidad, Mónica García, a hacer "su propia investigación" en el Ministerio que preside, después de que ésta haya criticado la gestión de la pandemia en las residencias de mayores de la región.

Durante una visita este jueves al centro de Atención Temprana 'Reinosa' de Fuenlabrada, Dávila ha asegurado que "bien sabe" la ministra que en pandemia "se hizo lo humanamente posible por salvar cada vida en todos los centros" de mayores, y la ha instado a centrarse en estos momento en "investigar" su Ministerio.

Mónica García ha reprochado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, su "indecencia política" por el trato a los ancianos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. "Creo que tenía que haber algún tipo de consecuencia", ha argumentado la ministra.

Asimismo, en una entrevista en 'Antena 3' recogida por Europa Press, ha criticado a Díaz Ayuso por sus declaraciones en las que afirmaba que "los ancianos hubieran muerto igual" y le ha recordado que "no es lo mismo morir ahogado que morir sedado, no es lo mismo morir acompañado que morir abandonado, no es lo mismo la sensación de saber que tu familiar no está teniendo una mínima atención, un oxígeno, los tratamientos que en ese momento se estaban poniendo para el Covid, que saber que está completamente abandonado por su gobierno y que es un gobierno completamente soberbio que no ha pedido perdón".

GARCÍA "SE TIENE QUE CENTRAR EN EL PROBLEMA QUE TIENE"

Tras estas declaraciones, Ana Dávila ha replicado a Mónica García que "ahora se tiene que centrar en el problema que tiene", en alusión al estallido del conocido como 'Caso Koldo', y "en hacer sobre su propia investigación en el Ministerio", ha apostillado en declaraciones a los medios.

En cuanto a la decisión de Más Madrid, formación a la que pertenece la ministra García, de entregar a la Fiscalía las 198 actas que la Policía Municipal de Madrid levantó en sus intervenciones en las residencias durante la primera ola de la pandemia, Ana Dávila la ha tildado de "ataque político" al producirse después de cuatro años, ha incidido.

"Han estado a disposición de todos los grupos y, en estos cuatro años, solo una diputada del Grupo parlamentario Socialista acudió a verlas en 2020. Y, tras una hora de supervisión, salió trasladando que no había visto nada", ha repetido la consejera, quien ha concluido que "esto manifiesta que se busca un permanente ataque político hacia una impecable gestión".