Dávila presenta una guía de recursos para personas sin hogar que reúne todos los servicios de atención y acompañamiento

Destinadas a atender y acompañar a las más de 2.000 personas sin hogar que se calcula que hay en la región

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha presentado este martes una nueva Guía de Recursos que recoge todos los servicios existentes en la región destinados a la atención y acompañamiento para las más de 2.000 personas sin hogar que se calcula que hay en la Comunidad de Madrid, tanto de administraciones públicas como de entidades sociales, y que busca coordinar la ayuda que se les presta.

"Lo importante de esta guía que hoy presentamos es precisamente que todos los profesionales que se dedican al ámbito social e incluso sociosanitario conozcan cuáles son las vías de entrada y cuáles son los recursos especializados que tenemos para que cuanto antes se pueda trabajar en el acceso a esos recursos y las personas no permanezcan en esa situación de extrema vulnerabilidad el mayor tiempo posible", ha recalcado la consejera.

En concreto, con esta guía, impulsada por la Dirección General de Servicios Sociales e Integración y que se puede consultar en la web de la Consejería, el Ejecutivo regional da a conocer todos los recursos dedicados a mejorar la vida de estas personas, a la vez que permitirá hacer un análisis y estudio sobre posibles ampliaciones o mejoras.

A ellos se accede comúnmente, ha indicado la consejera, a través de los trabajadores sociales municipales y cuando se trata de una emergencia, a través del Servicio de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid o bien también del 112, para remarcar la importancia de que todos ellos conozcan estos recursos.

En esta línea, la guía recoge "recursos de todo tipo", como campañas de frío o calor, situaciones de convalecencia, en el caso personas que de forma espontánea se han quedado sin hogar pero que a lo mejor pueden recuperar una vida laboral, personas que tienen enfermedad mental o que tienen problemas con las drogas. "En definitiva, los recursos casi que están adaptados a las particularidades y a las necesidades sobre todo de cada persona o incluso de familias también", ha resaltado la consejera.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales desarrolla distintos programas, dirigidos tanto a la atención como a la prevención de este tipo de situaciones, destinando con los contratos y actuaciones actualmente en marcha con una inversión de 23,5 millones de euros.

"Se trabaja desde el primer día y de forma intensa en una incorporación de la persona a su mundo social y su mundo laboral, porque nadie quiere depender ni de la administración ni de otras personas, con lo cual, en eso es en lo que ponemos precisamente el énfasis, en que esas necesidades estén cubiertas, tanto económicas, si es necesario, como de un recurso especializado, pero, por sobre todo, para que las personas recuperen su independencia y su autonomía", ha destacado Dávila.

Uno de estos recursos de la Comunidad es el Centro de Acogida Carmen Sacristán, orientado a situaciones de convalecencia médica tras un ingreso hospitalario, que cuenta con 60 plazas y sumará 10 más en 2025. Dávila ha visitado este martes sus instalaciones y se ha tomado un café con sus usuarios para conocer de primera mano cómo es su día a día.

Luis Enrique, un colombiano con problemas de salud y dolores "insoportables" que ahora reside en el centro gestionado por Hogar Sí, ha destacado que le han acogido "de una forma especial" y ahora siente que es su hogar. "No parece que trabajaran aquí si no que solo fueran voluntarios porque lo hacen con una vocación y una dedicación que nos hace mejorar", ha destacado.

Su compañera en el centro, Jacqueline, coincide en la idea de haber encontrado un nuevo hogar y una segunda familia. También con problemas de salud, ya que es paciente renal, se muestra muy agradecida con la vida por poder estar en el centro. "Todos aquí me han apoyado bastante y bueno me siento muy agradecida de esa parte porque si no, no sabría dónde estaría yo ahora", ha subrayado.

OTROS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Entre los recursos de la Comunidad también destaca el servicio de acogimiento residencial y acompañamiento de jóvenes de 18 a 21 años en grave riesgo de exclusión social, con 167 plazas repartidas en 31 pisos de autonomía; o el Programa Housing First, que facilita el acceso a la vivienda a personas sin hogar, con 20 plazas.

Además, CEDIA 24 horas dispone de un centro de día donde se desarrollan talleres y actividades formativas y se prestan servicios básicos de limpieza, alimentación y ayuda psicológica. Por su lado, Sal de la calle ofrece plazas específicas para mujeres, y la Unidad de Acompañamiento a la Inserción es un gabinete psicosocial especializado en tutorización y acompañamiento para la inclusión.