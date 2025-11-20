Dávila reivindica que Madrid es "la región con más jóvenes emancipados" y critica "lecciones de la izquierda"

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, durante un Desayuno Madrid, en el Meeting Place, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha reivindicado este jueves que la Comunidad de Madrid es "la región con más jóvenes emancipados" y ha criticado "lecciones de la izquierda" que ha provocado "el peor escenario en 20 años".

"Madrid es hoy la comunidad con mayor porcentaje de jóvenes emancipados y que está tres puntos por encima de la media nacional y ocho por encima de regiones gobernadas por ustedes (el PSOE) porque en Madrid sí que actuamos", ha defendido la consejera en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a la diputada socialista Sara Bonmati.

Así, ha subrayado que el programa Mi Primera Vivienda avala hasta el 100% de la hipoteca de los jóvenes con más de 5.000 beneficiarios, mientras que más de 53.000 jóvenes han firmado sus contratos con el Plan Alquila.

"Y una de cada tres viviendas protegidas construidas en España es del Plan Vive madrileño. Ya hemos entregado 5.200 viviendas mientras (Pedro) Sánchez, de las 184.000 prometidas, no ha entregado ni una. Bueno, sí hemos sabido que recientemente Pedro Sánchez ha actuado en vivienda, en dos: se ha gastado más de un millón de euros en remodelar las viviendas oficiales del ministro tuitero de Transportes y de la ministra de las pulseras antimaltrato de Igualdad", ha reprochado Dávila.

Además, ha censurado a un Gobierno que su único plan es vivienda es "limitar los precios del alquiler y proteger a los okupas", además de destacar que la emancipación tiene que ver también con el empleo y "España lidera hoy el paro jóvenes en Europa con una tasa del 25%", frente al 16,8% en la región tras una inversión de más de 200 millones de euros en dos años en el Plan de Empleo Joven.

Por su parte, la parlamentaria del PSOE ha criticado que Madrid lleve años gobernada como si fuera "una partida eterna del Monopoly" con un tablero "especulador, fichas de inversores internaiconales y una Ley del Suelo escrita directamente por el lobby inmobiliario".

"Y al mando del juego, Ayuso, la crupier del ladrillo, haciendo de la vivienda un privilegio fomentando un modelo en el que se hacen ricos acaparando propiedades mientras el resto da vueltas, paga y calla. Este es exactamente su modelo de Comunidad. Porque en el monopolio del PP los jóvenes no empiezan en la casilla de salida, empiezan directamente empobrecidos, endeudados o expulsados", ha lamentado.