Decenas de personas claman frente a la Consejería por una solución para los sanitarios de urgencias extrahospitalarias

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas se han dado cita este lunes frente a la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad para reclamar una solución para los sanitarios que desempeñarán sus funciones en los 80 centros de atención 24 horas que prestarán la atención urgente extrahospitalaria en la región desde el próximo jueves, día 27.

Coincidiendo con la reunión de la Consejería de Sanidad y el comité de huelga, decenas de personas han protestado frente al número 6 de la calle Sagasta por este nuevo plan de la Comunidad de Madrid y han trasladado su apoyo a los sindicatos de la Mesa de Sanidad (CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional, Amyts y Satse) que desde las 13 horas negocia allí las condiciones retributivas con el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero.

Esta protesta, que coincide con la que será la última oportunidad para negociar un acuerdo que evite la huelga indefinida a partir de este martes, se produce además después de la manifestación que el sábado recorrió las calles del centro de Madrid en defensa de la Sanidad Pública, que congregó a 50.000 personas, según Delegación del Gobierno.

Con pancartas como 'Me habéis obligado a renunciar', 'Las Urgencias rurales son vitales', los congregados, mayoritariamente sanitarios, han coreado consignas como 'No al plan de Urgencias', 'Ayuso, esto es otro abuso', o 'Queremos trabajar, pero no con este plan'.

La Consejería de Sanidad y el comité de huelga se reúnen este lunes para darse una última oportunidad para un acuerdo que evite el parón indefinido convocado para mañana en protesta por las condiciones laborales que el nuevo modelo de atención de urgencias extrahospitalarias.

APERTURA A PARTIR DEL JUEVES

En concreto, la última propuesta del Ejecutivo madrileño para la atención de la urgencia extrahospitalaria pasa por la apertura a partir del jueves, día 27, de 80 centros de atención 24 horas.

Esto supone recuperar los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que funcionaban antes de la pandemia y mantener los 40 los 40 Servicios de Atención Rural (SARI, el Punto de Atención Continuada (PAC) de Fuencarral, así como el Centro de Urgencias Extrahospitalarias (CUE) de El Molar y la Casa de Socorro de Alcalá de Henares.

Estos recursos dependerían directamente de Dirección General de Atención Primaria -excepto el CUE de El Molar, que seguiría dependiendo del Summa 112-- y estarían dotados de médico, enfermera y celador, siendo de 2 de enfermería cuando haya refuerzo.

De esta forma, las urgencias en la región estarán cubiertas en estos 80 puntos, en los 27 servicios de urgencia hospitalaria de la región y en las 19 Unidades de Atención Domiciliaria (UAD), atendidas por personas del Summa 112, que dejan de ser provisionales y quedarán fijas en la nueva reorganización.

Estos centros 24 horas tendrán un horario de 15 a 8 horas en centros donde no hay Atención Primaria en turno de tarde y de 17 a 8 horas en aquellos en los que cierra a las 21 horas de lunes a viernes y las 24 horas durante los fines de semana y festivos, y se reforzará el servicio en casos de mayor demanda.

Este cambio de modelo implicaría que se abrirá el mismo número de puntos con la mitad de personal, pasando de 360 a 210. El personal que trabajará en estos servicios saldrá de los antiguos SUAPs, personal del Summa 112 que no desempeñe sus labores en las UAD, mientras que la otra parte, la más numerosa, de los SAR.

En cuanto a la jornada, en líneas generales será de lunes a domingo, correspondiendo un fin de semana alterno al mes, para un total de 1642.5 horas, frente a las 1.536 horas anuales actuales, es decir, 106,5 más al año.

Desde la Consejería de Sanidad han subrayado que con el nuevo modelo los profesionales sanitarios de los SAR pasarían a hacer una jornada ordinaria de 1.642,5 horas anuales, 37,5 horas semanales, exactamente la misma que están haciendo el resto de profesionales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

La jornada ordinaria se completará con una jornada complementaria. De este modo, la atención continuada no cubierta por los profesionales de los PAC se ofertará, con carácter voluntario, al resto de 13.600 profesionales de Atención Primaria, que hasta ahora no tenían la posibilidad de hacer guardias para aumentar sus nóminas.

FALTA DE PROFESIONALES

Frente a unos sindicatos que advierten de la dificultad de cubrir todo el horario sin llevar a cabo nuevas contrataciones, en la Consejería recalcan que la posibilidad de hacer guardias es una reivindicación histórica de los trabajadores de Atención Primaria, por lo que creen que funcionará el criterio de voluntariedad.

Con carácter temporal y provisional llevarán a cabo una asignación desde AP y Summa 112, teniendo en cuenta el baremo e intentando ser coincidente con profesionales, tratando de respetar lo más posible la ubicación de antiguos SAR y antiguos SUAP --de forma que si hay que adscribir a otros profesionales se hará en función de la antigüedad--.

En cambio, los sindicatos denuncian que el nuevo modelo supone aumentar la jornada laboral en más de 100 horas anuales, la modificación radical de sus turnos de trabajo y una "previsible minoración de sus retribuciones", así como la intención de asignar los profesionales de los CIAS (Código de Identificación de Asistencia Sanitaria) a la AP, entre otras cuestiones.

En este sentido, las organizaciones sindicales reclaman mantener a los SAR con sus actuales condiciones laborales (que incluyan jornada, adscripción geográfica y funcional, estando abiertos a establecer proceso de negociación de buena fe sobre mejoras laborales, negociación de horarios y actualización normativa) y copiando este modelo en los 37 centros asistenciales transferidos del Summa 112.

Respecto a estos últimos, se pide que se les ofrezca la posibilidad a los profesionales del Summa 112 que previamente a la pandemia ejercieran sus funciones en los SUAP --no únicamente los que fueron desplazados al Zendal-- la posibilidad de adscripción a los nuevos puntos de atención, con las condiciones del punto anterior, y siempre de forma voluntaria. Esta integración voluntaria lo será a todos los efectos, pasando a ser profesionales de Atención Primaria con destino en el SAR/SUAP y sujetos a los mismos derechos, incluido el del traslado voluntario.

El compromiso de la Consejería es llevar a cabo la apertura de estos puntos el próximo jueves y espera hacerlo con la huelga ya desconvocada. En cualquier caso, avisan que se analizará el uso y frecuencia de estos dispositivos -que atendían más de 700.000 urgencias antes de la pandemia-- para valorar modificaciones sobre apertura, cierre o refuerzos necesarios en los mismos.