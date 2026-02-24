Delegación exige a Ayuso que deje de "zancadillear" a los madrileños y aplique Ley de Vivienda tras tumbar TC su recurso

Archivo - El delegado de gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, interviene durante un acto de entrega de nueve medallas a la Promoción de los Valores de Igualdad, a 11 de junio de 2025, en Madrid (España). Foto de Archivo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "deje de de zancadillear" a los madrileños para hacer oposición al Gobierno de España y aplique la Ley de Vivienda.

Así lo ha trasladado en un audio difundido a los medios después de que el Pleno del Tribunal Constitucional haya desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad contra dicha ley.

El delegado ha hecho hincapié en que es la "cuarta vez" que el TC avala la constitucionalidad de la Ley de Vivienda, una norma que además "funciona", y ha vuelto a reclamar a la presidenta madrileña que la aplique "para que se puedan congelar el precio de los alquileres y así se pueda facilitar el acceso a la vivienda a los madrileños y madrileñas".

Además, fuentes de la Delegación han hecho hincapié en fallo avala los mecanismos de intervención del mercado para "preservar la función social de la vivienda y combatir la especulación".

"Harían un favor al interés general si aparcaran sus intentos de zancadillear la acción del Gobierno y se sumaran a las soluciones, aprovechando todas las herramientas a su alcance", han subrayado estas mismas fuentes.