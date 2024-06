Delegación del Gobierno envía a Fiscalía las deficiencias del centro de menas de El Vellón detectadas por el Consistorio

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha trasladado a la Fiscalía Superior de la Comunidad el escrito que ha recibido del Ayuntamiento de El Vellón en el que se señalan "deficiencias en el funcionamiento" del centro de menores extranjeros no acompañados (menas) ubicado en su término municipal y gestionado por la Comunidad de Madrid.

En las últimas semanas, vecinos de la localidad han realizado protestas contra algunos menores de ese centro, al que acusan de diversos robos y conflictos. La gota que colmó el vaso fueron los disturbios ocurridos el fin de semana pasada por la celebración por el ascenso del Club de Fútbol Pedrezuela, en el que resultaron heridos cinco vecinos.

Preguntada por estos hechos, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha subrayado la colaboración de la Comunidad de Madrid, titular del centro donde residen estos menores, con las Fuerzas de Seguridad para esclarecer lo ocurrido, al tiempo que ha enviado un mensaje de tranquilidad a los vecinos.

"Los centros de menores de la Comunidad de Madrid son centros seguros en los que, como en todas las viviendas, en ocasiones se producen algunos conflictos, tanto dentro del domicilio como hacia afuera y en este caso, en este momento, estamos en el momento de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado para que se puedan esclarecer los hechos", subrayó.

Asimismo, ha apuntado que colaboran también con la Fiscalía y han pedido a la empresa que gestiona el centro, Fundación SAMU, "informes sobre lo sucedido para poder tomar las medidas que sean necesarias". "Yo trasladaría un mensaje de calma. Nosotros trabajamos con los menores de forma muy individual y en caso de que exista algún conflicto entre los menores se adoptan las medidas necesarias para adaptar también los recursos a las características de los menores", indicó.

AGRESIÓN A TRABAJADORES DEL CENTRO

Por su parte, el sindicato UGT han denunciado que varios de sus trabajadores habrían sido agredidos por vecinos de la localidad, a los que acusan de haber decidido "tomar la justicia de su mano" tras varios incidentes previos.

Según la versión del sindicato, el pasado domingo se encontraban trabajando tres profesionales, dos de los cuales fueron agredidos "por evitar que parte de los habitantes del pueblo entraran al domicilio", siendo teniendo que ser "atendidos por una ambulancia" y pidiendo la asistencia de la Guardia Civil.

El sindicato explica que ha denunciado ante la Administración "la grave situación que están viviendo las personas trabajadoras" de este sector, "no solo por sus condiciones laborales, sino por la deficiencia de los centros en los que trabajan y la carencia que hay en cuanto a la prevención de riesgos laborales".

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que en un pueblo pequeño como El Vellón, de 2.200 habitantes, sin Policía Local y alejado de la capital, no es lugar adecuado para este tipo de centros de menores, ya que este no cuenta con un aula enlace para estos jóvenes. Y aseguran que no se ha registrado un aumento de la delincuencia en el municipio.