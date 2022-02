Delegada del Gobierno asegura que Madrid prefiere recurrir las ayudas de Filomena por el Contencioso que por otras vías

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha manifestado este mediodía que el Ayuntamiento de Madrid prefiere recurrir la resolución de las primeras ayudas del Gobierno central concedidas por los daños de la borrasca 'Filomena' a través del Juzgado Contencioso-Administrativo antes que por las vías administrativas.

Así ha respondido tras una reunión con el alcalde de Brunete a las acusaciones realizadas hoy por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha aseverado que ha aseverado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento continúan estudiando la imposición de un recurso contra la cuantía (1,5 millones de euros) de dichas ayudas pero "que un defecto de forma de la Delegación del Gobierno impide llevarlo a cabo".

"Vuelvo a incidir que creo que Almeida es mejor abogado del Estado que alcalde. El Ayuntamiento puede recurrir. Hay tres vías. Está el recursos de interposición, frente a la misma administración que ha emitido la resolución; el de alzada, ante un órgano superior; y el Contencioso. Madrid, a través de su asesoría jurídica, al igual que otros ayuntamientos, no va a recurrir en reposición porque consideran que entre administraciones no se pueden recurrir y por eso van a ir al Contencioso. No es que no vayan a recurrir, lo que pasa es que van a utilizar otra vía", ha explicado González.