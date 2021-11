Delegada de Gobierno defiende mejorar coordinación entre administraciones tras la "mala" campaña invernal por Filomena

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha defendido este viernes mejorar la coordinación entre administraciones tras la "mala" campaña invernal pasada por la tormenta Filomena, que dejó incomunicada por coche muchas zonas de la región durante días en enero.

Durante la presentación del Plan Nevadas 2021-2022, González ha señalado que dicha borrasca de nieve afectó de lleno al territorio madrileño, "alterando de forma sustancial la vida de la comunidad", aunque precisa que fue una nevada excepcional que fue seguida de unas bajas temperaturas que agravaron la situación.

La delegada también ha remarcado que fenómenos como este "ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones y la información efectiva a los ciudadanos sobre riesgos y recomendaciones".

Por ello, previamente a este acto, la representante del Gobierno de la Nación en Madrid presidió en la sede de la Delegación una reunión de coordinación de actuaciones ante situaciones de nevadas en la que participaron representantes de los diferentes organismos competentes.

Asistió el jefe de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, coronel David Blanes; la jefa de la Demarcación de Carreteras del Estado, Gloria Ramos; el jefe provincial de Tráfico de Madrid, Cristóbal Cremades; el jefe del Primer Batallón de la UME, teniente coronel Alberto Modino; el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 de la Comunidad, Carlos Novillo; y el responsable de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, Miguel Ángel Jiménez, además de representantes de Aena, AEMET y de las Direcciones Generales de Protección Civil del Ministerio del Interior y del Ayuntamiento de Madrid.

Mercedes González ha destacado el "trabajo ejemplar" que durante aquellos días de enero realizaron los efectivos del Estado, "que limpiaron las carreteras estatales en 24 horas". "Se actuó perfectamente pero daba igual si no podíamos salir de nuestras casas porque las calles de los municipios estaban llenas de nieve en muchos municipios", ha indicado a los periodistas.

"Filomena nos ha dejado muchas enseñanzas, como la necesidad de incrementar las tareas de coordinación con la Comunidad y los ayuntamientos. Nos tenemos que adaptar de forma más ágil y más rápido a la situación. Y también tenemos que mejorar una información efectiva y eficaz a los ciudadanos sobre los riesgos, recomendaciones y medidas que va a tomar la Administración. Nunca en Madrid había una alerta roja y la AEMET cumplió su trabajo. Es verdad que en muchas ocasiones, y ahí actuó la Guardia Civil, paró el tráfico de camiones y la gente se quedó en centros comerciales", ha dicho.

La delegada también ha indicado que la Agencia Estatal de Meteorología no tiene señales de que vuelva a repetirse tempestades como Filomena en Madrid este invierno, pero precisa que las predicciones a tan largo plazo "no son fiables" aunque la AEMET cuente con una nueva supercomputadora. "Predicen que este trimestre será un 45 por ciento más cálido y ellos consideran que no se volverá a ver una Filomena en cien años. Pero desde el Gobierno de España estamos preparados para cualquier temporal adverso", ha apostillado.

BALANCE DE LA CAMPAÑA ANTERIOR

El balance de la campaña invernal 2020-2021 destacan los cinco episodios de inclemencias invernales en la Comunidad de Madrid, cuatro localizados en la zona de la sierra y uno en toda la Comunidad (Filomena).

Durante los días 8 y 9 de enero se registraron intensas nevadas afectando a la totalidad del territorio de la región en un espesor medio aproximado de entre 30 y 60 centímetros, batiéndose récords de espesor en muchos puntos.

Tras el paso de Filomena, un anticiclón centrado en la península produjo una intensa ola de frío entre los días 11 y 17 de enero, que también fue histórica por los valores registrados y su duración, con temperaturas muy bajas, de hasta -15ºC, y con fuertes heladas.

Como consecuencia de esta situación meteorológica se tuvo que activar el Acuerdo de Coordinación de Actuaciones en las Carreteras del Estado en la Comunidad de Madrid, del 6 al 19 de enero.

Así, se registró una gran dificultad de movilidad durante algunos días por buena parte del territorio de la Comunidad, afectando a infraestructuras críticas (transporte, sanitarias, logística, energía, agua, etc.) y servicios de todo tipo de titularidad, llegando incluso a paralizar los vuelos de entrada y salida del aeropuerto de Madrid Barajas durante un par de días.

También, numerosos vehículos quedaron atrapados en las carreteras siendo necesarias actuaciones de rescate. Todos los recursos disponibles fueron movilizados incluyendo las Fuerzas Armadas, del 8 al 17 de enero, para atender incidencias en la Comunidad, detalla la Delegación de Gobierno en un comunicado.