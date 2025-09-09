El delegado acusa a Almeida de "empequeñecer" las instituciones al dejarle fuera del Debate del Estado de la Ciudad

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (d), copreside el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Madrid junto al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín (i), en la delegación del Gobierno en Madrid, a 18 de m - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha lamentado la decisión del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de no invitarle al Debate del Estado de la Ciudad celebrado el lunes, y le ha acusado de dedicarse a "romper" y "confrontar" a la par que "empequeñece" las instituciones.

"Creo que es una decisión que incide en esa dinámica de la confrontación y de la ruptura que tan poco aporta a los ciudadanos", ha lamentado Martín en declaraciones a la prensa, donde se ha negado a formar parte de esta dinámica, sino que ha tendido la mano a "trabajar conjuntamente en favor de encontrar soluciones que beneficien a los ciudadanos".

Así, Martín ha señalado que aquellos que "se dedican a confrontar o terminan expulsando y vetando a la representación del Gobierno de España de un debate así", no hacen más que "retratarse a sí mismos" y actuar en detrimento de las instituciones que representan. "No puede ser que al alcalde de Madrid solo le interesen aquellos que le aplauden, aquellos que le ríen las gracias", ha reprochado.

Finalmente, el delegado ha aseverado que el Ayuntamiento de Madrid "no es el cortijo del Partido Popular", y ha abundado en que los representantes de las instituciones deben tener cabida en el Consistorio "con independencia de que sean jaleadores o no de las gracias de turno del alcalde de Madrid".

"Yo creo que desde el respeto institucional es de donde tenemos que estar y desde luego, lo que le voy a reclamar al alcalde Madrid, es lo que siempre le voy a ofrecer, respeto y colaboración", ha remachado el delegado del Gobierno.