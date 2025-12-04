El delegado acusa a Ayuso de "pervertir" Día de Constitución y dice que ella sí lo ha hecho una "fiesta de cumpleaños"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado este jueves a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de haber "pervertido" la celebración del Día de la Constitución, y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico sí que ha hecho de este acto una "fiesta de cumpleaños" porque ha invitado solo a los que "caen bien" a la presidenta.

"Ha pervertido lo que siempre fue el Día de la Constitución en Madrid, que siempre se celebraba conjuntamente entre el Gobierno regional y la Delegación del Gobierno. Un acto compartido, que es lo que la Constitución inspira realmente", ha lamentado Martín en declaraciones a la prensa.

Comunidad de Madrid y Delegación del Gobierno se han enfrentado nuevamente este año en torno a la celebración del acto por el Día de la Constitución, pues representación del Ejecutivo central ha decidido organizar un evento en paralelo al considerar que su voz quedaría "silenciada" en el del Gobierno regional.

"Lamentándolo mucho, no podemos permitir, por responsabilidad institucional, que el Gobierno de España quede silenciado en el Día de la Constitución en Madrid", ha manifestado Martín, que ha lamentado los "insultos" proferidos desde el Ejecutivo autonómico al evento que organizará la institución el viernes en de Lavapiés.

El delegado ha subrayado que, aunque la Delegación del Gobierno no ha sido invitada al acto de la Comunidad, al suyo sí que están invitadas "absolutamente todas las autoridades regionales". Desde la Comunidad de Madrid ya han señalado que no asistirán a esta conmemoración, algo que Martín considera un "desprecio" a la invitación.

ACTO EN LAS ESCUELAS PÍAS

La Delegación del Gobierno ha escogido las Escuelas Pías, pertenecientes a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), como espacio para celebrar el Día de la Constitución porque "la universidad pública representa en gran medida el progreso que la igualdad de oportunidades genera".

Martín ha incidido en que los servicios públicos generan la capacidad de "tener una formación y empoderarse", y ha aludido a la "asfixia" a la que, a su juicio, está sometida la educación pública en la Comunidad de Madrid. "Somos conscientes de las reclamaciones que se están haciendo por parte del conjunto de la comunidad universitaria de la región", ha dicho.

"Vamos a reivindicar todo lo que la universidad pública significa, la educación pública, los servicios públicos representan y han representado para llegar hasta donde estamos", ha remachado.

DARÁ VOZ A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y MOVIMIENTO VECINAL

El acto organizado por la Delegación del Gobierno arrancará a las 10 horas del viernes con el objetivo de celebrar la Constitución y también poner en valor el papel de la Universidad pública y darle voz a los movimientos vecinales, ambos protagonistas de las "libertades conquistadas" con la Democracia.

Así, a lo largo del acto tomarán la palabra la secretaria general de la UNED, Elena Maculan; la portavoz del Consejo de Estudiantes de la Universidad Autonóma de Madrid, Lucía Llobell Vadillo; y la investigadora ATRAE Irene Valenzuela Agüí, que pondrá de manifiesto que "el conocimiento es una herramienta de igualdad y progreso", según han señalado fuentes de la Delegación del Gobierno.

Junto a ellas también estará presente Félix López-Rey, considerado como un "histórico líder vecinal" y "figura emblemática del movimiento vecinal madrileño". Estas mismas fuentes lo catalogan como "clave durante la Transición y en la conquista de derechos y servicio públicos".

Concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento entre 2019 y 2025, dejó su acta el pasado mes de julio, aunque aseguró que seguiría "peleando junto a las vecinas y vecinos por un Madrid mejor, más justo, más equitativo, más acogedor y solidario".