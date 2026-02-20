El delegado defiende la "contundencia y celeridad" tras la denuncia contra el DAO y acusa al PP de "doble vara de medir"

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha defendido este viernes la "contundencia y celeridad" con la que ha actuado el Ministerio del Interior tras la denuncia contra el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, por supuesta agresión sexual y ha acusado al Partido Popular de tener una "doble vara de medir".

Martín ha señalado que ante una denuncia de esta naturaleza, "lo primero es ponerse del lado de las víctimas", mostrando "simpatía, solidaridad y apoyo" y, posteriormente, "exigir responsabilidades". Para el delegado, esto es "exactamente" lo que ha hecho el Gobierno y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Sin embargo, el delegado del Gobierno ha aprovechado para arremeter contra los diputados del PP que el otro día pedían la dimisión de Marlaska en el Congreso, mientras que en municipios madrileños como Alcalá de Henares o Móstoles se han dado casos de presunto acoso sexual por parte del jefe de Policía Local y el alcalde, respectivamente.

"Qué hipocresía tan burda, qué irresponsabilidad y qué mensaje tan dañino para las mujeres y para todos los que combatimos la violencia machista", ha afirmado Martín, afeando la falta de respuestas por parte del PP. El delegado ha abogado por la tolerancia cero frente a la violencia machista.