El delegado exige a Ayuso que "se deje de expulsiones" y se centre en la tutela de los menores extranjeros en la región

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho un llamamiento a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, para que "se deje de expulsiones y se dedique a la tutela" de los menores extranjeros no acompañados que residen en el territorio.

"Tiene que asumir sus responsabilidades, que son las de dar una tutela efectiva a los menores que están en la Comunidad de Madrid", ha manifestado Martín ante los medios de comunicación preguntado por el anuncio del Gobierno regional de que estudia medidas contra el Ejecutivo central por rechazar la repatriación de menores extranjeros no acompañados "conflictivos".

En este sentido, el delegado del Gobierno ha incidido en que no van a "participar en la expulsión de menores sin garantías", como sí "pretende la señora Díaz Ayuso". "Muy al contrario, nosotros vamos a cumplir la ley", ha aseverado Martín, que incide en la necesidad de dar tutela efectiva a los menores en situación de vulnerabilidad.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha avanzado que estudia emprender acciones contra el Gobierno de España por rechazar la repatriación de 86 menores migrantes no acompañados que habían solicitado debido a su "conflictividad".

Dávila se lo ha trasladado así al delegado del Gobierno a través de una misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, unas semanas después de conocerse que el Ejecutivo central no repatriará a estos menores ante "la falta de garantías en su posible retorno".