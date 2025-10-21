Delegado del Gobierno aboga por el fin de los "negacionismos" de la violencia de género tras un posible caso en Madrid

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha señalado que el asesinato de una joven de 21 años en Villaverde se investiga como un posible caso de violencia de género y ha hecho un llamamiento a actuar frente a este tipo de violencia aseverando que "no hay lugar a más titubeos, a más relativismo o a más negacionismos".

"Todos debemos poner todo lo que tenemos a nuestra mano para luchar contra la violencia de género", ha manifestado Martín ante los medios de comunicación durante una visita a Rascafría, desde donde ha reclamado "unidad de acción de todos los demócratas" frente a la violencia de género.

Martín ha trasladado su solidaridad con los familiares y allegados de la víctima, y ha subrayado que sobre el presunto autor de los hechos pesaba una orden de alejamiento que "todo apunta que ha sido quebrantada".

La Policía Nacional ha detenido este martes de madrugada a un hombre de 30 años en la localidad de Torrejón de Ardoz como presunto autor del asesinato a puñaladas de una joven de 21 años en una vivienda en Villaverde en la que vivía de alquiler con su hija de apenas 15 meses.