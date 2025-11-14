Delegado del Gobierno advierte de que el Ayuntamiento no ha notificado el evento del encendido de las luces de Navidad

Archivo - El delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha advertido este viernes de que el Ayuntamiento de la capital aún no ha notificado del evento que tiene preparado el día 22 de noviembre para el encendido del alumbrado navideño, a cargo del piloto Carlos Sainz.

Martín ha denunciado que no ha recibido información al respecto, y que de hecho se ha enterado de este asunto a través de la prensa. "Sabemos por los medios de comunicación que el Ayuntamiento vuelve a estar haciendo un gran evento", ha señalado.

El delegado ha participado este viernes en un acto de la Policía Nacional en la Jefatura Superior de Madrid, donde se ha pronunciado también al respecto del pasado evento de la cantante Rosalía en Callao a finales de octubre, y que la Delegación no sancionará.

"No cabe abrir sanción, pero sí cabe pedir a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento una vez más que sean responsables y comuniquen los eventos que van a realizar con el suficiente tiempo de antelación", ha aseverado.

ALMEIDA "DISPARA Y LUEGO ESCONDE LA MANO"

Sobre el protocolo de sanción a Rosalía, el delegado ha reprochado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que no asuma "ni una sola responsabilidad" y dejara en manos de la Delegación una posible sanción a la artista catalana.

"Entiendo el juego del alcalde de Madrid, que primero dispara y luego esconde la mano, y siempre sin asumir una sola responsabilidad. No vamos a entrar en su juego", ha aseverado Martín.

Así, ha echado en cara a Almeida que ahora sí mandara informes policiales a la Delegación, pero no cuando fue la Comunidad de Madrid la que organizó un evento del cantante David Bisbal, también sin notificarlo, en la Puerta del Sol en el que se congregaron cientos de personas.

"Ahí el alcalde no tuvo la feliz idea de elevar informes a la Delegación", ha lamentado Martín, que ha recordado que en aquella ocasión hubo que "improvisar" dispositivos de seguridad y emergencia para garantizar el buen desarrollo del evento y las condiciones de seguridad para los asistentes.