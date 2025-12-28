Delegado del Gobierno afea a la Comunidad sus "mensajes simplistas" porque Madrid tiene "el máximo número de policías"

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afeado a la Comunidad de caer en "mensajes simplistas" dado que la región cuentra con "el máximo número de efectivos policiales".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Martín ha instado a ser "responsables, prudentes y rigurosos y dejarse de mensajes simplistas" en materia de seguridad por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

"Siempre, a cualquier cosa que pasa, responden con un 'más policías'. Sea lo que sea, sin atender a la naturaleza de la cuestión, sin analizar nada, sin hablar con nadie. Siempre, su respuesta inmediata es 'más policías'", ha criticado el delegado, que ha echado en falta que el Gobierno autonómico reconozca que "efectivamente la Comunidad de Madrid es una región segura, con una situación con los índices de criminalidad más bajos en más de una década, pero también con el máximo número de efectivos policiales".

Son "más de 21.500 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil", 2.000 más de los que se encontraron en 2018, de la mano de un Gobierno de la Nación que ha aumentado "más del 11% los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la región, con más recursos, con mejores condiciones".

Todo ello "a sabiendas de que se debe de seguir mejorando con un esfuerzo y un compromiso muy importante por parte del Gobierno de España en apoyo de la seguridad y también el apoyo por supuesto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".