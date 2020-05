Delegado del Gobierno avisa a quienes se concentran en caceroladas: serán sancionados si desobedecen a la Policía

"No es cuestión de reprimir, sino de prudencia y responsabilidad", ha afirmado

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha advertido este mediodía a quienes se concentran en caceroladas sin guardar las medidas de distanciamiento social que serán propuestos para sanción por incumplir el real decreto del estado de alarma si desobedecen a la Policía y no se disuelven.

Así lo ha indicado Franco en una entrevista en 'Telemadrid' recogida por Europa Press, en la que también ha indicado que las personas que en los últimos días han realizado comportamientos "incívicos" en el madrileño barrio de Salamanca y en otros puntos de la ciudad no han solicitado la oportuna comunicación de manifestación que todos los convocantes de una protesta de más de 20 personas tienen que realizar ante la Delegación del Gobierno.

El representante del Gobierno central en Madrid ha aseverado que no se impiden manifestaciones pero tienen que velar por las normas de mantenimiento de distancia de seguridad y que no se produzcan aglomeraciones.

"La Policía no reprime ninguna manifestación. Al igual que sale gente a aplaudir la excelente labor de los sanitarios, hay gente que sale contra el Gobierno. Máximo respeto y libertad de expresión. Pero lo que no va a hacer la Delegación ni consentir la Policía que se atente contra la salud de los madrileños", ha avisado.

José Manuel Franco ha indicado que más de 6 millones de madrileños se están comportando de una manera "ejemplar y exquisita", por lo que no van a consentir el comportamiento de "unos irresponsables, no porque critiquen al Gobierno, no los que están en sus balcones, sino los que no mantienen las distancias de seguridad y no cumplen las normas, vivan donde vivan". "No es cuestión de reprimir, sino de prudencia y responsabilidad", ha apostillado.

Preguntado en su condición de líder de los socialistas madrileños por la situación política actual, Franco ha afirmado que no utilizará los muertos por la pandemia "contra nadie" y que "no hará política de bajo vuelo, de vuelo gallináceo". "No lo he hecho ni lo haré nunca", ha concluido.