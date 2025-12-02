El delegado del Gobierno carga contra la "deslealtad institucional" de Ayuso por no invitarle al acto de la Constitución

Archivo - 9f61e650588cb1d104269108ab4c85ad.jpg - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha arremetido este martes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por hacer uso de la "confrontación" y recurrir a la "deslealtad institucional" al no invitarle al acto organizado por el Gobierno autonómico para conmemorar el Día de la Constitución.

Martín ha confirmado que la Delegación del Gobierno organizará su propio evento en las Escuelas Pías para contrarrestar la decisión de Ayuso de "silenciar" al delegado, como ya ocurrió el año pasado. "La Constitución es de todos los madrileños", ha añadido el delegado durante la rueda de prensa sobre la criminalidad en la región.

El delegado ha aprovechado la ocasión para cargar contra Ayuso --a quien considera que "solo le gusta que le adulen y le aplaudan"-- por hacer una "utilización partidista de las instituciones".

"Sintiéndolo mucho, me veo obligado por responsabilidad institucional a garantizar que este delegado del Gobierno de España en Madrid vaya a poder tener voz en un día tan significativo", ha añadido Martín, que ha detallado que Ayuso sí está invitada al evento, aunque da por hecho que no acudirá.

El delegado ha recordado que en los últimos años este había sido un acto que se había celebrado de forma conjunta, y considera que este "debería haber sido el camino" a seguir hasta que el Ejecutivo regional decidió "unilateralmente" apartar a la figura del delegado del Gobierno.

Estas declaraciones de Martín se producen después de que desde el Partido Popular hayan cargado contra la Delegación del Gobierno por organizar un acto por la Constitución pese a "participar en un proyecto para desmontarla".

El pasado año la Delegación del Gobierno organizó un acto propio en la Galería de Colecciones Reales por el Día de la Constitución después de que no se le cursara invitación para le acto institucional organizado por la Real Casa de Correos. Mientras que en 2024 el acto tuvo lugar en fechas diferentes, este año coincidirán el viernes 5 de diciembre con un par de horas de margen.