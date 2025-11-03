El delegado del Gobierno carga contra los "escuadrones fascistas" de desokupas que se toman "la justicia por su mano"

El Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el Meeting Place, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha arremetido este lunes contra los "escuadrones de fascistas" que se toman "la justicia por su mano" y llevan a cabo desokupaciones al margen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "responsables de la seguridad en las calles".

"Los escuadrones de fascistas que promueven otro tipo de cuestiones creo que merecen todo nuestro rechazo y en el ámbito de la aplicación de la ley se les perseguirá para que la cumplan", ha manifestado Martín durante los Desayunos Madrid, organizado por Europa Press.

El delegado ha abundado en que estos colectivos "no son nadie" para tomarse "la justicia por su mano" y que, "desde luego", la institución que él encabeza "no lo va a permitir". En este punto, ha destacado el "extraordinario trabajo" de las fuerzas de seguridad, en particular la Policía Nacional.

370 VIVIENDAS OKUPADAS EN LA CIUDAD DE MADRID

Al respecto de la situación de viviendas okupadas, el delegado del Gobierno ha señalado que a día de hoy hay unas 370 viviendas okupadas en la ciudad de Madrid. Martín ha reconocido que "empatiza" con quienes sufren estos hechos, si bien ha aclarado que son casas vacías porque si se trata de primera vivienda, los desalojos se producen en 24 horas.

En este punto, Martín ha recordado el dato de que en 2024 se produjeron en la Comundiad de Madrid "la mitad de ocupaciones" que el año anterior, y que en lo que llevamos de 2025 "ya se han recuperado el doble de viviendas ocupadas" que en el año pasado.

Así las cosas, el delegado ha lamentado que exista "un doble interés" en generar miedo en la población sobre este asunto, primero a nivel social y luego a nivel económico. "Es de una gravedad máxima que se utilice esta estrategia", ha reprochado.