Delegado del Gobierno defiende que hay "absoluta claridad" con las cuentas del PSOE que pasan una "doble auditoría"

Afirma que el partido puede explicar "con nitidez la gestión de todos los trasiegos de dinero"

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) - El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha defendido que hay "absoluta claridad" con las cuentas del PSOE y ha remarcado que pasan una "doble auditoría".

"Desde luego puede explicar con nitidez la gestión de todos los trasiegos de dinero, bien sean en efectivo como se resolvían algunas liquidaciones o bien como se han seguido resolviendo en el futuro cuando se han resuelto a través de transferencias bancarias", ha planteado Martín en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a un desayuno informativo protagonizado por el lehendakari, Imanol Pradales.

Al ser preguntado por los sobres con serigrafía del partido que aparecen en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el patrimonio del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha recalcado que la contabilidad socialista es "auditada regularmente" y que también ha sido "fiscalizada por el Tribunal de Cuentas".

Frente a ello, ha situado a un PP que "se dedicaba a pagar sobresueldos en 'b' a muchos de sus dirigentes de los cuales no han dado declaraciones". "Y no es una cuestión presunta, sino que incluso ha sido judicializada", ha apostillado.

En este punto ha sido insistido por si se pagaba en metálico a cargos del partido y ha recalcado que se llaman "liquidaciones de gastos" que están "absolutamente justificadas porque siempre se justifica aquello que después se tiene que reembolsar".