Delegado del Gobierno dice que esperaba que Machado pidiera a Ayuso "dejar de boicotear" la regularización de migrantes

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

ARGANDA DEL REY 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado este lunes que le hubiera gustado que la líder opositora venezolana María Corina Machado hubiera aprovechado el acto en el que recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid para pedirle a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que "dejara de boicotear" el proceso de regularización de migrantes.

En declaraciones a los medios desde Arganda del Rey, Martín ha señalado que, si no se hizo públicamente, confía en que Machado aprovechara para trasladar este mensaje "en los despachos" de la Real Casa de Correos, donde el sábado recibió la máxima distinción de la Comunidad de Madrid.

Sobre el proceso de regularización, Martín ha incidido que son "muchos miles de venezolanos, entre otras nacionalidades" los que están pidiendo a las instituciones que "trabajen en favor de la regulación". "Espero que Machado haya pedido al PP que deje de boicotear la regularización de migrantes y que se ponga de lado de los derechos y de la dignidad", ha dicho.

En este punto, Martín ha destacado que estos días son "muy importantes" para el país debido al proceso de regularización con el que "miles de ciudadanos" tendrán "la oportunidad de tener derechos, de tener obligaciones" y regularizar su situación en España.

"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos desde las administraciones públicas, desde el Gobierno de España, para que este proceso sea un éxito", ha añadido Martín, recalcando que con el comienzo de las citas presenciales desde este lunes se da "un paso más".

EVITAR UNA "BATALLA POLÍTICA"

A renglón seguido, Martín ha animado al resto de administraciones a evitar hacer de este proceso "una batalla política y menos aún una expresión de xenofobia y de racismo". "Hay quienes celebran la Hispanidad con cabalgatas, pero cuando llega la hora de los derechos de los ciudadanos lo boicotean", ha lamentado.

"Pido menos cabalgatas y más derechos. Esa es la petición que hago a las administraciones madrileñas, en particular a la señora Díaz Ayuso y al partido que dirige en Madrid", ha remachado.

CONTRA LOS CÁNTICOS RACISTAS A DELCY RODRÍGUEZ

Por otro lado, Martín ha aprovechado para condenar los cánticos racistas dirigidos contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, por parte de algunos de los asistentes al acto en la Puerta del Sol. En este sentido, el delegado ha mostrado su "rechazo" a estas expresiones "racistas" y de "odio".

"Hay quienes parece que lanzan proclamas a la libertad y se dejan por el camino lo más básico, que es el respeto a los demás", ha añadido Martín quien ha abogado por "desterrar cualquier expresión de odio y cualquier principio racista".