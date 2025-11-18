El delegado del Gobierno exige a Feijóo "actuar con contundencia" ante el posible caso de corrupción en Almería

el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha exigido este martes al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que tome "decisiones" y "actúe con contundencia" en relación con el presunto caso de corrupción en Almería en el que estarían involucrados altos cargos de la Diputación Provincial.

Martín ha señalado que el líder de los 'populares' tiene ahora una "magnífica oportunidad" para actuar frente a la corrupción, y en declaraciones a la prensa tras guardar un minuto de silencio por un nuevo caso de violencia de género en la Comunidad de Madrid, ha deslizado que es conocida "la trayectoria" del partido "a lo largo de todas estas décadas"

"Fíjese que hemos escuchado decir cosas al señor Feijóo en los últimos meses. Bueno, ahora tiene desde luego una magnífica oportunidad para actuar con contundencia", ha declarado Martín, que ha aprovechado para poner en valór la respuesta del Partido Socialista a los posibles casos de corrupción que le afectan.

Según Martín, los socialistas han demostrado su "nula tolerancia" y "absoluta disposición a frenar" y "cortar de raíz cualquier atisbo de relación con la corrupción". Finalmente, ha exigido al PP que "adopte decisiones" y se acerque "si puede" a las "responsabilidad que ha demostrado el Partido Socialista".

SOBRE LA "CATADURA MORAL" DE MAZÓN

Por otro lado, Martín ha valorado también la situación del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien según Feijóo dimitirá también como presidente de los 'populares' valencianos.

En este sentido, el delegado ha aseverado que "Mazón tendría que haber dimitido hace mucho tiempo ya" y que "cada minuto que pasa teniendo algún tipo de responsabilidad tiene una gravedad extrema".

Martín ha asegurado que Mazón "ha demostrado su catadura moral" y ha instado a Feijóo a no permitir "ninguna pantomima" y a convocar elecciones en la Comunidad Valenciana cuanto antes.