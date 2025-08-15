El delegado del Gobierno insta a las comunidades a "no frivolizar con la emergencia climática" y pide más prevención

Insta a refozar las políticas de gestión forestal dotando a los profesionales de "las condiciones que merecen"

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha instado a las comunidades autónomas a "no frivolizar con la emergencia climática" y a "no asumir postulados de negacionistas climáticos", para pedir más políticas de prevención, con los incendios que azotan el país en el punto de mira.

A su llegada a la misa por la Virgen de la Paloma, patrona de los bomberos y oficiosa de Madrid, el delegado ha enviado un primer mensaje a la ciudadanía solicitando "prudencia y responsabilidad" ante el más de un millón de desplazamientos por carretera previstos en la Comunidad de Madrid para este puente, unido a un nivel de riesgo de incendios muy alto en la región, que a lo largo del fin de semana evolucionará a extremo. Tampoco ha olvidado hacer un llamamiento a "no dar ni medio paso atrás en la lucha contra la violencia sexual y machista en las fiestas que se van a celebrar estos días".

Con el foco puesto en los incendios, el delegado tiene claro que "es el momento de trabajar, de responder como lo está haciendo el Gobierno de España, como lo ha venido haciendo, multiplicando la inversión pública, reforzando los equipos y también poniéndose a disposición de las comunidades autónomas para atender las labores de extinción que corresponden en esta fase de la emergencia".

El delegado ha hecho un llamamiento específico a las comunidades autónomas para que "dejen de frivolizar con la emergencia climática, para que dejen de asumir algunos postulados de los negacionistas climáticos y que, muy al contrario, refuercen las políticas de prevención, de extinción, de control y de gestión forestal, que refuercen los servicios públicos en cantidad, en calidad y, sobre todo, que doten a los profesionales de las condiciones que merecen, dadas las responsabilidades que van a tener que asumir".

Francisco Martín no ha obviado la "responsabilidad" de la política. "Debemos reaccionar mejor. Desde luego, la disposición a la colaboración por parte del Gobierno de España es máxima. Lo que esperamos es que en Comunidades como Madrid se atienda esa disposición a la colaboración y, sobre todo, se refuercen las políticas preventivas de extinción y de refuerzo de los servicios públicos como la emergencia climática merece", ha lanzado en un mensaje dirigido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Martín ha insistido en que "es importantísimo que las comunidades autónomas, además de reforzar los servicios de extinción, también trabajen de una manera más continua y más intensa en las labores preventivas, que es lo que ha venido haciendo el Gobierno de España incrementando en casi un 30% el presupuesto destinado a la prevención de incendios forestales, también mejorando las condiciones de los trabajadores forestales e incrementando los recursos, como las nueve aeronaves destinadas a la extinción de incendios forestales".