Delegado del Gobierno lamenta que Ayuso no haya pedido perdón ni dimitido, "las únicas cosas dignas que podía hacer"

"No ha tenido la decencia ni la humanidad de solidarizarse con las miles de víctimas inocentes del genocidio palestino"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha lamentado que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, haya terminado el Pleno del Estado de la Región sin pedir perdón ni dimitir, "las dos únicas cosas dignas que podía hacer".

"Terminó el debate e Isabel Díaz Ayuso no hizo ninguna de las dos únicas cosas dignas que podía hacer, ni pidió perdón ni dimitió", ha condenado en un mensaje a través de sus redes sociales.

Martín ha atacado a Ayuso por, "a base de mentiras, ha atacado y puesto en duda el sistema tributario que sustenta la Administración que preside con el único objetivo de defenderse, ella y su entorno, ante las evidencias de presuntos delitos y pelotazos".

Unido a que "no ha tenido la decencia, pero tampoco la humanidad, de solidarizarse con las miles de víctimas inocentes del genocidio palestino". Más bien al contrario, "aplaudió con ardor la miserable justificación de los ataques israelíes que hizo su portavoz", Carlos Díaz Pache.

Para Martín, Ayuso "quiso compararse continuamente con el Gobierno de España y solo logró hacer el ridículo" porque "ni Madrid ni los madrileños le importan nada". "Es imposible hundir más la dignidad de la institución que preside", ha finalizado, después de aplaudir a todos aquellos "que han levantado y levantan su voz" y calificar de "inmensa" a la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, representando la voz del PSOE madrileño.