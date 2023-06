El delegado del Gobierno pide compromiso, unidad y firmeza para terminar con la violencia de género

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha pedido hoy compromiso, unidad y firmeza para terminar con la violencia de género en España, un compromiso "incompatible con cualquier titubeo, juego de palabras y con cualquier discurso blanqueador de la violencia de género".

"Hoy nos hemos reunido en Móstoles para recordar a Vanessa, una mujer que ha sido lamentablemente asesinada en la tarde del miércoles aquí en Móstoles. Quiero transmitir a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos, la solidaridad y el afecto de todos los españoles y españolas. Y por supuesto, el más firme compromiso del gobierno de España para terminar con esta barbarie que representa la violencia de género", ha indicado durante el minuto de silencio en Móstoles.

Martín ha indicado que a lo largo de la mañana, con toda probabilidad, se confirmará que el asesinato de Vanessa representa uno de los casos de violencia. Con ella se alcanzará la cifra de 23 mujeres cuya vida ha sido arrasada a mano de sus parejas o exparejas en nuestro país a lo largo de lo que va de año. Desde 2003 serán 1.207 las mujeres que han sido asesinadas como consecuencia de violencia de género en nuestro país y muchas miles más se encuentran amenazadas, ha detallado.

"Yo creo que este terrible sufrimiento exige la mayor determinación para terminar con la violencia de género. Este sufrimiento exige compromiso, exige unidad, exige firmeza, Debemos tener esa firmeza, esa unidad para seguir avanzando todos juntos y derrotar definitivamente a la violencia machista y a su expresión última, que es la violencia de género. En ello, desde luego, vamos a seguir trabajando y cuento con todas las administraciones, con todos los ciudadanos para tener una actitud implacable, dar un nuevo paso al frente y terminar con la violencia machista y con la violencia de género", ha finalizado el delegado.

"MÓSTOLES NO SE MERECE ESTO"

Por su parte, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista tras guardar un minuto de silencio ha recordado a esta víctima y ha condenando "de forma tajante y rotunda" este caso de violencia machista.

"No puede ser, Móstoles no se merece esto, España no se merece esto, tenemos que acabar con esta lacra y hemos estado hablando el delegado del Gobierno porque esto es un trabajo conjunto de todas las administraciones y estamos precisamente en eso, en este afán de luchar, de luchar de forma coordinada y conjunta para acabar con esta lacra", ha añadido.

Bautista también ha explicado que desde el Ayuntamiento se han puesto en contacto con la familia de la víctima para darles apoyo social, especialmente a sus dos hijos, que ahora se quedarán con su abuela.