El delegado del Gobierno reclama fin de "política de cotillón y querella" tras la inadmisión de denuncia por La Vuelta

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reclamado el fin de la "política de cotillón y querella" después de que el Juzgado de Instrucción número 45 haya inadmitido la denuncia de Manos Limpias contra él por los incidentes en la etapa final de la Vuelta Ciclista a España.

Desde su cuenta de 'X', Martín ha remarcado las palabras de la decisión judicial sobre que 'el delito no existe'. "Lo que existe es el continuo afán de embarrar y despistar de lo importante. No lo lograrán. Basta de política de cotillón y querella", ha reclamado.

La magistrada, según consta en el auto al que ha tenido acceso Europa Press, ha rechazado la denuncia al estimarse que los hechos, relativos a la gestión del operativo policial desplegado en la capital el pasado 14 de septiembre, no son constitutivos de infracción penal.

"No ha lugar a admitir a trámite la presente denuncia por estimar que los hechos no son constitutivos de infracción penal, por lo que procede decretar el archivo de lo actuado", ha firmado la magistrada Luisa María Prieto en su parte dispositiva.

"En el presente caso, el delito que se dice cometido, desordenes públicos y desobediencia a la autoridad con imprudencia grave, no existe", ha sostenido el auto que, a su vez, ha subrayado que no se ha descrito en la denuncia ninguna conducta voluntaria, imprudencia o carácter doloso que pueda tener encaje en este tipo penal.

Además, la jueza ha indicado que la denuncia pretende atribuir sobre el delegado del Gobierno una responsabilidad penal en cuanto a actos cometidos por terceros y que provocaron lesiones en los agentes de la autoridad.