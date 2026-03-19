El delegado del Gobierno reprocha la "improvisación" de Almeida en el dispositivo para la exhibición del ePrix en Madrid

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press

ALCORCÓN 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reprochado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, la "la improvisación" con la que el Ayuntamiento organizó el dispositivo para la exhibición del domingo en la que un coche de Fórmula E recorrió las calles de la ciudad.

"Incluso la Policía Municipal, los dispositivos de emergencia municipales y regionales carecían de cualquier información al respecto y nuevamente el señor Martínez-Almeida, con una profunda irresponsabilidad, ha improvisado un gran evento que va a requerir de importantes recursos", ha dicho Martín durante una visita a Alcorcón.

En este contexto, Martín ha sostenido que, pese a "esa nula capacidad de trabajo conjunto", la Delegación del Gobierno ha ofrecido "la respuesta adecuada" y ha garantizado que se "velará" por la seguridad del ePrix de Madrid, que se celebrará este sábado en el circuito del Jarama.

Asimismo, ha vuelto a reclamar coordinación institucional en materia de seguridad para grandes citas, lamentando la ausencia de comunicación con la Delegación del Gobierno para abordar una posible reforma normativa que permita mejorar la gestión de estos espectáculos en la región.

"Creo que es importante y llamo a la Comunidad de Madrid a modificar este planteamiento, a parar y a plantear una nueva Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR), dialogada con todos los que tenemos algo que decir en materia de seguridad", ha solicitado.

El delegado ha subrayado que, "como máximo responsable de la seguridad ciudadana en la Comunidad de Madrid", debería figurar entre los interlocutores del Ejecutivo autonómico, tras denunciar que "han colado de rondón una modificación de la LEPAR en otra ley que nada tiene que ver con esto", como es el anteproyecto de la Ley del Suelo.

"Desde luego nuestra disposición es colaborar y participar siempre y, por lo tanto, actuar con responsabilidad. Una vez más sé que es clamar al cielo, pero no pierdo la ilusión, pido trabajar con responsabilidad en favor de la seguridad de los madrileños y madrileñas", ha declarado.

En esta línea, ha pedido que la futura normativa autonómica sobre espectáculos públicos y actividades recreativas no se tramite dentro de leyes ajenas a esta materia, sino que "pueda ser tratada, trabajada con todos los actores que tenemos mucho que decir en materia de gestión, organización y seguridad de grandes eventos".