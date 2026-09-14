El delegado del Gobierno señala que en el GP de España de F1 "lo que no ha pinchado ha sido el dispositivo de seguridad"

Fans ambiance during the 2026 Formula 1 Spanish Grand Prix, 14th round of the 2026 Formula One World Championship from September 11 to 13, 2026 on the Madring, in Madrid, Spain - Photo Charly Lopez / DPPI - DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha destacado que durante este fin de semana en el Gran Premio de España de Fórmula 1 celebrado en Madring "lo que no ha pinchado ha sido el dispositivo de seguridad", del que afirma sentirse "muy orgulloso".

Preguntado por un balance sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en la capital, Martín se ha limitado ha destacado el dispositivo de seguridad desplegado por la Delegación, integrado por unos 1.300 policías nacionales y otros 200 guardias civiles.

"Estamos muy satisfechos y muy agradecidos a la labor de los servicios de seguridad y de emergencias que han trabajado coordinados para dar una respuesta como la que un evento como este ha significado", ha manifestado en declaraciones a la prensa.

La Delegación del Gobierno había planteado un dispositivo de seguridad integrado por unos 1.500 agentes, a los que se sumaron otro millar de efectivos de la Policía Municipal de Madrid y decenas de trabajadores del servicio sanitario y Bomberos de la capital.