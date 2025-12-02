El delegado del Gobierno traslada su "tranquilidad" ante el posible archivo de su imputación en el 'caso Begoña Gómez'

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín (c), a su llegada a declarar por el ‘caso Begoña Gómez’, en los Juzgados de Plaza de Castilla, a 14 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha mostrado este martes su "tranquilidad" ante el posible archivo de su imputación en el 'caso Begoña Gómez' después de que el juez Juan Carlos Peinado haya preguntado a las acusaciones si consideran procedente el sobreseimiento respecto a él.

"Saben que este es un asunto evidentemente judicializado. Siempre me hemos estado tranquilo en esta cuestión y siempre he señalado que todo va a terminar en nada porque no hay absolutamente nada", ha afirmado Martín en declaraciones a los medios.

El delegado ha subrayado que permanece "a la espera de que se resuelva judicialmente este asunto" pero siempre desde un punto de "tranquilidad" y con la "confianza en el funcionamiento del sistema judicial", y ha trasladado su apoyo al resto de encausados.

Estas palabras de Martín llegan después de que Peinado haya dado tres días a las acusaciones y defensas para pronunciarse sobre el posible archivo para el delegado, a la luz del escrito de la Fiscalía que considera "incomprensible" mantener su imputación tras la exoneración de la secretaria general de Presidencia, Judith González, al entender que ambos estaban en una situación idéntica.

Sin embargo, las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, ya se han opuesto al archivo al afirmar que Martín tenía "conocimiento efectivo y directo" de la operativa interna de la Secretaría General y del uso de recursos públicos, por lo que piden mantener su condición de investigado.