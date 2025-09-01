El delegado pide investigar la violación en Hortaleza y por qué el menor estaba fuera del centro por la noche

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha mostrado su rotunda condena a la presunta violación cometida el viernes por la noche por parte de un menor residente del Centro de Primera Acogida de Hortaleza a una joven de 14 años y ha hecho un llamamiento a investigar las circunstancias en torno a las que se produjo el suceso y por qué el sospechoso estaba fuera de las instalaciones por la noche.

Durante una comparecencia para detallar el balance de criminalidad durante el primer semestre en la región, Martín se ha referido a este hecho y ha destacado que es "importante que se aclaren las circunstancias en las que un menor de un centro puede encontrarse a altas horas de la mañana en la calle".

El delegado ha cargado también contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por la gestión de los centros de acogida de menores migrantes, un asunto que ya ha sido criticado en anteriores ocasiones y sobre el que la Delegación del Gobierno pide extremar las medidas y garantizar su buen funcionamiento.

Por otro lado, Martín ha hecho este lunes un llamamiento no solo a la población, sino también a los principales representantes políticos de la región, para trabajar de forma coordinada en aras de acabar con la violencia de género, y dejar de instrumentalizarla para sacar "rédito político".

El delegado ha abundado en la necesidad de trabajar de forma conjunta para acabar con la violencia sexual, que en la Comunidad de Madrid ha aumentado en un doce por ciento este semestre respecto al mismo periodo del año anterior, si bien en el caso de las agresiones sexuales con penetración se ha registrado un descenso de casi el dos por ciento.