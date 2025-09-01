Almeida condena la violación y el asalto en Hortaleza y alerta de "consecuencias" en la "radicalización" de partidos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, preside la reunión del equipo de Gobierno municipal, en la Casa de la Villa, a 1 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Almeida vuelve a la agenda política presidiendo la reunión del equipo de Gobierno - Marta Fernández - Europa Press

Pide un debate sobre la inmigración: "La política del buenismo no es una solución"

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha condenado la violación a una menor que se produjo este fin de semana cerca del centro de acogida del distrito de Hortaleza, así como el asalto de dos encapuchados, y ha alertado de las "consecuencias" por la "radicalización" de los discursos de los partidos políticos.

Lo ha expresado este lunes ante los medios de comunicación desde la Casa de la Villa donde ha trasladado el "apoyo y cariño" del Ayuntamiento de Madrid con la familia de la menor y ha tildado de "inadmisible e inaceptable en una ciudad abierta como Madrid" que dos encapuchados asaltaron anoche a dos menores migrantes.

"Pero también digo, aquellos que abonan la radicalización, tanto desde una posición como desde otra posición, tienen que ser conscientes de que se pueden derivar consecuencias tan lamentables como las que se han producido en ese centro de menores. Aquellos que viven de la radicalidad y de la radicalización, y no estoy hablando de mí únicamente de Vox, sino estoy hablando también del Gobierno de España y de sus socios, tienen que ser conscientes de lo que se puede llegar a producir", ha apuntado.

En este sentido, el regidor ha reclamado un debate "público, sosegado, sereno, sin posiciones apriorísticas ni descalificaciones". Ha pedido "ser conscientes de que es un debate que está en la sociedad y que preocupa a gran parte de la sociedad", por lo que "no se puede despachar desde el simplismo de la descalificación social".

Almeida ha defendido que desde el PP "tiene un discurso muy claro" sobre la migración y ha subrayado de que su partido "no está haciendo" el discurso de Vox. "Es una equivocación muy profunda tratar de esconder una preocupación real que hay en las ciudades", ha recalcado.

"Nosotros somos favorables, sin duda, de la inmigración. La inmigración ha hecho mucho bien a España a lo largo de las últimas décadas, pero es obvio que la política del buenismo y las políticas de las puertas abiertas no es una solución a la inmigración y a la preocupación", ha defendido.

Así, el primer edil ha criticado que desde el Gobierno de España se hayan lanzado calificativos como "racistas". Ha asegurado que esta situación "produce una mayor radicalización" y se ha preguntado si es "lo que busca" el presidente, Pedro Sánchez, con su política de inmigración.

"Ya sabemos que quien pretende levantar un muro lo tiene que hacer desde la radicalidad y desde la búsqueda de la radicalización de los adversarios políticos. Eso no lo va a conseguir con el PP. Somos favorables a la inmigración por los efectos positivos pero, desde luego, se tiene que controlar y que la inmigración ilegal es un fenómeno que no se puede resolver simplemente desde el buenismo", ha zanjado.