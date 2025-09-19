Delegado recuerda a Ayuso que manifestaciones no requieren "autorización previa" y le acusa de "manosear" la violencia

Archivo - El delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha recordado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que las manifestaciones no requieren "autorización previa" y le ha acusado de "manosear frívolamente la violencia".

Lo ha dicho en redes sociales junto a un vídeo en el que la mandataria regional le acusa de "ser kale borroka" afirmando que ha "autorizado" una manifestación en el acto de apertura del año universitario, que cada año se celebra en Alcalá de Henares.

Martín ha ironizado con que "igual alguien en el Gobierno de la Comunidad de Madrid debería saber" lo que contempla el artículo 21 de la Constitución Española.

El mismo reconoce el derecho "de reunión pacífica y sin armas" y que "no necesitará autorización previa". Además, señala que cuando estas sean en lugares de tránsito público se "dará comunicación previa a la autoridad" que "sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes".

"Por favor, Isabel Díaz Ayuso, deje de manosear tan frívolamente la violencia. Deje de engañar a la ciudadanía madrileña", ha reclamado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.