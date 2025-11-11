El delegado traslada su apoyo a los policías agredidos en Alcalá y dice que el Gobierno seguirá reforzando su seguridad

Archivo - El delegado del Gobierno en a Comuidad de Madrid, Francisco Martín - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha trasladado este lunes su apoyo a los agentes de Policía Nacional que fueron agredidos el fin de semana en Alcalá de Henares cuando se encontraban fuera de servicio, y ha asegurado que el Ejecutivo central está comprometido con seguir reforzando sus condiciones de seguridad.

"Pueden contar con la Delegación y con el Ministerio del Interior para seguir trabajando a su lado", ha afirmado Martín en declaraciones a los medios de comunicación, al tiempo que ha recordado que las "vías de negociación colectiva" con los sindicatos policiales "siguen abiertas" para mejorar sus condiciones laborales.

El delegado ha subrayado que en los últimos años se han producido avances significativos en este ámbito "como no se habían abordado nunca hasta ahora", y ha añadido que el Gobierno continuará colaborando con los representantes sindicales para "fortalecer" su situación laboral y condiciones de trabajo.

Preguntado sobre si los agentes carecen de la seguridad necesaria, Martín ha reconocido que ser policía o guardia civil implica afrontar "situaciones verdaderamente complejas", pero ha insistido en que el Gobierno central seguirá trabajando para garantizar que "puedan volver a casa lo más tranquilos posible".

"El Gobierno de España va a seguir del lado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como hasta ahora no lo había estado ningún otro Gobierno de nuestro país. Por lo tanto, todo el compromiso con ellos", ha remachado.

Estas declaraciones de Martín se producen después de que el fin de semana dos agentes de la Policía Nacional resultaran heridos tras recibir una paliza en Alcalá de Henares por un grupo de personas, según denunció la Unión Federal de Policía. Fuentes policiales consultadas por Europa Press confirmaron que uno de los agresores fue detenido.