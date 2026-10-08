Delgado (MM) acusa al Gobierno de PP de "controlar" poderes fácticos y cuestiona "para qué quieren el poder en España"

El diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid celebra el primer Pleno desde que el presidente del Gobierno oficializara la convocatori - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Más Madrid en la Asamblea Emilio Delgado ha acusado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de "controlar todo" y contar con el "apoyo" de los poderes fácticos para beneficiar los intereses privados, cuestionándose así "para qué" quiere el PP gobernar en España.

Durante su intervención en el Pleno, Delgado ha recordado que el PP tiene mayoría absoluta en la Asamblea y ha aludido al apoyo que, según ha señalado, recibe de la carrera judicial, los medios de comunicación y el poder económico. "Ustedes tienen todo este poder y me pregunto qué han hecho con él", ha planteado.

Así, ha enumerado entre sus críticas las rebajas fiscales a las rentas más altas, el destino de fondos a la sanidad privada, la gestión de las listas de espera, la segregación educativa y las dificultades de acceso a la vivienda. Acusando además al Gobierno madrileño de favorecer a los fondos de inversión y de haber repartido dinero público "entre ustedes y sus amigos".

"Y ahora quieren también el poder en España. Yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué quieren el poder en España?", ha insistido Delgado, que ha preguntado si el PP pretende impulsar una "policía patriótica", destinar 50.000 millones de euros a armamento o congelar el salario mínimo y privatizar las pensiones.

El diputado de Más Madrid también ha criticado las referencias de la oposición a un posible fraude electoral, que ha descrito como el "misterioso caso del pucherazo intermitente", y ha cuestionado qué medidas pretende adoptar el Gobierno regional en lo que resta de legislatura, ahora que cuenta con mayoría absoluta.

GARCÍA MARTÍN CARGA CONTRA EL GOBIERNO CENTRAL

En su respuesta, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y también portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García Martín, ha situado entre sus principales objetivos "echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa", al tiempo que ha acusado al Gobierno central de no haber cumplido sus compromisos en materia de vivienda y ha contrapuesto las 180.000 viviendas prometidas frente a las ejecutadas.

El consejero también ha atribuido a las políticas estatales la salida del mercado de más de 400.000 viviendas y ha criticado los dos reales decretos sobre vivienda que el Gobierno central pretende convalidar en la Diputación permanente, al considerar que perjudicarán al mercado del alquiler.

En este sentido, García Martín ha asegurado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a "recurrir" la aprobación del decreto y ha defendido que seguirá protegiendo tanto a los inquilinos como a la "propiedad privada".

Por último, ha reprochado al Gobierno central su gestión de los servicios públicos, las infraestructuras ferroviarias y la sanidad, además de las subidas de impuestos. Ha contrapuesto estas políticas a las rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid y ha recuperado el eslogan del "comunismo o libertad" para las próximas elecciones generales.