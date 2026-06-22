Los desahucios caen un 17,1% en el primer trimestre en la Comunidad, hasta los 582, según el CGPJ

Archivo - Pancarta durante el desahucio - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de lanzamientos o desahucios practicados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año disminuyó un 17,1% % respecto al mismo periodo de 2025, hasta alcanzar un total de 582, de acuerdo con los datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los más numerosos fueron nuevamente los derivados del impago del alquiler, que se redujeron en un 26,1% con respecto a 2025, hasta los 454; mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias ascendieron a 107 y mostraron un repunte interanual del 57,4%.

Por su parte, los lanzamientos derivados de otras causas que se practicaron en el primer trimestre del año fueron 21, un 5% más que en el mismo periodo de 2025.

Según los datos recogidos por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial en el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', hecho público este lunes, el 23% del total de lanzamientos practicados en España se efectuaron en Cataluña que, con 921, fue la comunidad autónoma con un mayor número de ellos. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 741, y Andalucía, con 616.

En cuanto a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, por impago del alquiler, la Comunidad Valenciana aparece en el primer lugar, con 513 practicados en el trimestre, el 19,7% del total, por delante de Cataluña, con 489.

Por su parte, respecto a los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, Cataluña fue la que más lanzamientos de este tipo registró, con 217, seguida de Andalucía, con 208 y de la Comunidad Valenciana, con 158.

A nivel nacional, el número de desahucios disminuyó un 45,4% respecto al mismo periodo de 2025, hasta alcanzar un total de 4.005, descenso que afectó tanto a los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias como a los causados por el impago del alquiler.

Los derivados del impago del alquiler, que representaron el 64,9% del total y que se redujeron en un 53,9% con respecto a 2025, hasta los 2.600; mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias supusieron el 24,24% y mostraron una disminución interanual del 18,3%.

DESCIENDE LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDA

Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

De acuerdo con este procedimiento, en el primer trimestre de 2026 ingresaron 28 juicios verbales por ocupación ilegal de vivienda en la Comunidad, un 57,6% menos que el año anterior. En Andalucía se presentó el mayor número de demandas, 94, que representan el 20,43% del total nacional. Le siguieron, Cataluña, con 88, y la Comunidad valenciana, con 64.

En el conjunto del país, en el primer trimestre de 2026 ingresaron 460 juicios verbales por ocupación ilegal de vivienda, un 22,3% menos que el año anterior.

NOTIFICACIONES Y EMBARGOS

El informe del CGPJ incluye también el número de lanzamientos recibidos en los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos recibidos en estos servicios en el primer trimestre de 2026 en la región fue de 2.782, un 2% menos que en mismo trimestre de 2025.

Finalmente, durante el primer trimestre, en la Comunidad se han presentado 564 ejecuciones hipotecarias, un 7,4% menos que en el primer trimestre de 2025.

A nivel nacional, se han presentado 7.194 ejecuciones hipotecarias, un 17,5% más que en el primer trimestre de 2025. El mayor número se dio en Cataluña, con 2.616, un 36,36% del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.293, y la Comunidad Valenciana, con 841.