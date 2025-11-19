Desarrollan una herramienta digital basada en IA para rehabilitar viviendas sociales con criterios medioambientales

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional de investigadores, en el que participa la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), ha desarrollado una herramienta digital interactiva y abierta que utiliza Inteligencia Artificial en la rehabilitación de viviendas sociales para que sean más confortables, sostenibles y resistentes al cambio climático.

Se trata de una innovadora herramienta digital que ayuda a reducir el consumo energético y mejorar el confort térmico de los hogares más vulnerables, según ha apuntado la universidad madrileña en un comunicado.

En concreto, gracias a algoritmos de aprendizaje automático y modelos energéticos avanzados, el sistema puede analizar miles de combinaciones posibles --desde aislamientos térmicos hasta sistemas de ventilación o protección solar-- y sugerir las soluciones más eficientes, económicas y sostenibles.

Así, la herramienta combina modelos energéticos avanzados con bases de datos sobre características reales de los edificios. Gracias a ello, puede simular de forma automática miles de escenarios posibles de rehabilitación, analizando qué soluciones funcionan mejor según el tipo de edificio, el clima o el presupuesto disponible.

Para ello, el sistema utiliza técnicas de optimización evolutiva, inspiradas en la selección natural, es decir, prueba, compara y selecciona las estrategias más eficientes, aquellas que ofrecen mayor confort con el menor coste económico.

De esta forma, se evalúan miles de combinaciones posibles de estrategias de rehabilitación (como soluciones de mejora de la envolvente térmica, la incorporación de sistemas de ventilación o la consideración de medidas operacionales de control de sistemas de protección solar), determinando las que aportan el mayor confort térmico interior con el menor coste económico asociado.

Todo ello se traduce en una toma de decisiones informada basada en datos, capaz de adaptarse a diferentes contextos edificatorios y climáticos. "Una de las principales aportaciones del trabajo es su carácter abierto e interactivo, además de su facilidad de uso, pues la herramienta puede ser utilizada por administraciones públicas, técnicos, investigadores o, incluso, el público general a través de cualquier navegador web", ha explicado Carmen María Calama González, autora de la herramienta.

De esta forma, se fomenta la colaboración interdisciplinar y la transferencia de conocimiento al permitir explorar de forma visual y general resultados científicos y ofrecer escenarios comparativos. "Todo esto convierte la herramienta en un recurso valioso y crucial para el diseño de políticas de rehabilitación masivas", indica la investigadora de la UPM, que ha colaborado con la Universidad de Sevilla (US) y la Universidad Federico II de Nápoles (UNINA) en la creación de la misma.

En un comunicado, el centro universitario ha explicado que la investigación ha surgido con objeto de abordar dos grandes retos europeos como son reducir el consumo energético del parque edificado existente y la necesidad de actuar en la vivienda social, "el conjunto de mayor vulnerabilidad social, económica y energética".

Con ella, ha recalcado, se contribuye de forma decisiva al avance de la eficiencia energética y la descarbonización del parque edificatorio europeo, objetivos clave de la Unión Europea. Además, se apuesta por mejorar la calidad de vida y la salud de las personas más vulnerables, "demostrando cómo la Inteligencia Artificial puede ponerse al servicio del bienestar social y de la sostenibilidad urbana".

"Nuestro trabajo abre el camino hacia herramientas digitales más accesibles y colaborativas para la transición energética", concluyen los investigadores.