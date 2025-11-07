Desmantelado un narcopiso en Puente de Vallecas

Archivo - Patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid, en colaboración con Policía Nacional, han desmantelado un narcopiso en el distrito de Puente de Vallecas y han detenido a una detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Los policías tuvieron conocimiento de una vivienda ubicada en la calle Argente desde la que presuntamente se distribuía droga, aparentemente cocaína, han indicado a Europa Press fuentes policiales.

El dispositivo de vigilancia y control establecido en el lugar permitió comprobar que efectivamente se comercializaba con sustancias estupefacientes.

Así, el pasado día 22 de octubre se llevó a cabo la entrada y registro en la vivienda, donde los agentes se incautaron de 200 gramos de cocaína, 460 euros en efectivo, así como útiles y efectos necesarios para el tráfico de sustancia estupefaciente.