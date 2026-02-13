1051588.1.260.149.20260213103027 Desmantelados 10 narcopisos y detenidas 27 personas en un dispositivo integral de Policía Nacional en la Comunidad - POLICÍA NACIONAL

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Policía Nacional ha desmantelado en el pasado mes diez narcopisos en un dispositivo integral contra los puntos de venta de droga en la Comunidad de Madrid que ha culminado en la detención de 27 personas.

Según recoge el Cuerpo en un comunicado, en la localidad de Alcalá de Henares, la Policía Nacional ha detenido a dos varones como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas.

Los investigadores comprobaron como estos dos individuos, miembros de un clan familiar, habían establecido un punto de venta al que acudían personas con el fin de adquirir dosis de cocaína, heroína y hachís.

El 3 de febrero se efectuó una entrada y registro en dos domicilios, con el apoyo del Grupo Especial de Operaciones (GEO) para la apertura y aseguramiento de las viviendas. Entre los efectos intervenidos, se obtuvieron cerca de 1.900 euros en efectivo, un arma de fuego, varias armas blancas prohibidas de grandes dimensiones, dosis de hachís, cocaína y marihuana ya preparadas para su venta, así como básculas de precisión para elaborar y distribuir sustancias estupefacientes.

MÁS DE 60 KILOS DE HACHÍS Y 7 DE COCAÍNA

En la localidad de Móstoles, agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones como presuntos responsables de un delito contra la salud pública, llegando a intervenir 60 kilogramos de hachís, siete kilogramos de cocaína, 70.000 pastillas del principio activo clonazepam, 11.500 euros, 500 recetas en blanco, un sello médico, así como diversos utensilios para la preparación, pesaje, distribución y venta de sustancias psicotrópicas.

Como resultado de numerosas vigilancias y arduas investigaciones por parte de los investigadores, se constató que la actividad de venta de sustancias estupefacientes por parte de uno de los detenidos era insistente, con un alto volumen de compradores en el domicilio y sus alrededores.

Asimismo, se averiguó la participación de un segundo varón en este proceso de venta. Una vez recopilada la información y los indicios necesarios que probaban la venta de sustancias estupefacientes, el pasado 23 de enero se procedió a la entrada y registro de manera simultánea en los domicilios de ambos varones, situados en Móstoles y Alcorcón, obteniendo la mayor parte de la sustancia aprehendida en esta última ubicación. Uno de los autores ha ingresado en prisión..

CAÑADA REAL GALIANA

La Policía Nacional ha puesto el foco, durante el mes de enero, en la lucha contra la venta de sustancias estupefacientes, en la modalidad de menudeo, en la Cañada Real Galiana. En fecha 20 de enero, los investigadores procedieron a la entrada y registro en un punto de venta situado en el Sector VI.

Cuando los agentes entraron, las personas que se encontraban en su interior intentaron deshacerse de las sustancias estupefacientes y del dinero obtenido arrojándolo a una estufa de leña. Entre los efectos intervenidos, los policías encontraron dinero fraccionado y dosis de cocaína y heroína.

Además, también se recuperaron fragmentos de billetes quemados y restos de sustancias calcinadas con reactivos positivos a cocaína y heroína, junto a diversos útiles para el consumo. Por estos hechos, un total de siete personas fueron detenidas como presuntos responsables de delito contra la salud pública y pertenencia a grupo/organización criminal. Apenas 10 días más tarde, en fecha 30 de enero, la Policía Nacional volvió a desmantelar otro punto de venta de drogas en el Sector VI de la Cañada Real Galiana.

En la entrada y registro se obtuvieron cerca de 900 euros, dosis de heroína y cocaína, y un cuchillo modificado en forma de estilete. Asimismo y pese a los intentos de los individuos de eliminar diversos efectos con una estufa, los agentes recuperaron cuarenta billetes de 20 euros parcialmente calcinados, así como diversos útiles para el consumo. Un total de siete personas fueron arrestadas como presuntos responsables de delito contra la salud pública y pertenencia a grupo/organización criminal.

VICÁLVARO Y CIUDAD LINEAL

A mediados del mes de enero, la Policía Nacional en colaboración con la Policía Municipal de Madrid desarrolló una operación conjunta contra la venta de sustancias estupefacientes en el distrito de Vicálvaro. Fue el 13 de enero cuando los agentes, desmantelaron un punto de venta en el que se distribuía hachís y marihuana bajo la apariencia de un club de fumadores.

Entre los efectos que se intervinieron en la entrada y registro, cabe destacar cerca de 650 euros en efectivo, botes que contenían en su interior cerca de 140 gramos marihuana y cerca de 140 gramos de hachís, así como dosis de las referidas sustancias en el interior de bolsas de autocierre.

Por todos estos hechos, se procedió a la detención de cinco personas como presuntos responsables de delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial.

En Ciudad Lineal, agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, lograron desmantelar un punto de venta en el distrito. eL 2 de febrero, llevaron a cabo una entrada y registro en un domicilio que se utilizaba como ubicación para la venta de sustancias estupefacientes.

Entre los efectos intervenidos destacan cerca de 5000 euros en efectivo, 29 tabletas de hachís con un peso cercano a los tres kilogramos, más de un kilogramo de cocaína o cerca de 5000 gramos de MDMA. Además, los agentes logran incautar dos armas de fuego cortas y una pistola tipo taser. Por estos hechos, un varón fue detenido como presunto responsable de un delito contra la salud pública, siendo puesto a disposición de la autoridad competente.

DISTRITO CENTRO Y USERA

En el distrito madrileño de Centro, la Policía Nacional ha desarrollado un operativo que ha culminado con la detención de un hombre como presunto responsable de un delito contra la salud pública y el desmantelamiento de un punto de venta donde el individuo realizaba la elaboración, preparación y distribución de sustancias estupefacientes.

El 5 de febrero se procedió a la entrada y registro en el referido punto, situado en las proximidades de tres centros docentes. Se han aprehendido ocho tipos de sustancias estupefacientes, entre los que destacan cerca de 60 gramos de éxtasis, más de 45 gramos de MDMA, cerca de 35 gramos de speed o más de 2.300 en efectivo. El detenido fue puesto a disposición judicial, ingresando posteriormente en prisión.

En el distrito de Usera, la Policía Nacional ha procedido a la detención de una mujer y de un varón como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas. En fecha 12 de febrero, los agentes efectúan una entrada y registro en una vivienda que había sido convertido en un punto de venta de cocaína y heroína.

Entre los efectivos intervenidos por parte de los investigadores, destacan más de 160 gramos de cocaína, más de tres gramos de heroína, cerca de 80 gramos de sustancia de corte, 240 euros, así como una báscula de pesaje con restos de heroína.