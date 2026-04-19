La Despernada, origen de Villanueva de la Cañada, conmemora 400 años como Villa tras su independencia de Segovia

Fachada del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada - AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Despernada, germen histórico de la actual Villanueva de la Cañada, conmemora este año el 400 aniversario de su conversión en Villa, un proceso iniciado el 11 de septiembre de 1626 y que supuso su independencia de la ciudad de Segovia y el inicio de su desarrollo como municipio autónomo en 1628.

El camino hacia el villazgo, se enmarcó en la política de la Corona de Castilla de enajenar jurisdicciones para obtener recursos económicos, según recoge un legajo original conservado y difundido por el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada.

La culminación llegó el 9 de agosto de 1628, cuando La Despernada compró al rey Felipe IV la jurisdicción, señorío y vasallaje por un total de 1.080.000 maravedíes. La escritura de venta real establece que el monarca "hace merced (...) de eximirle y apartarle de la ciudad de Segovia y de su jurisdicción, haciéndole villa de por sí y sobre sí", reconociendo así su plena independencia.

El documento detalla además el alcance de ese nuevo estatus, al conceder a la localidad jurisdicción civil y criminal "alta, baja, mero y mixto imperio", junto al control de rentas, penas y derechos asociados al señorío. Asimismo, fija un complejo sistema de pago fraccionado en varias fases y en moneda de plata, con garantías y obligaciones jurídicas tanto para la Corona como para los vecinos.

En la escritura también se refleja la dimensión del municipio en ese momento, con "setenta y cuatro vecinos y un cuarto de legua de término", así como las condiciones económicas de la operación, que incluían el pago por cada vecino y ajustes posteriores en función de la extensión del territorio.

A partir de ese momento, La Despernada adoptó oficialmente el nombre de Villanueva de la Cañada, en referencia a su ubicación en una cañada trashumante, aunque la denominación original perduró durante años en el uso cotidiano.

La obtención del título de Villa supuso un cambio decisivo en la historia local, al otorgar autonomía política, administrativa y fiscal, así como la posibilidad de regirse por normas propias, consolidando así su identidad como entidad independiente.

PROGRAMACIÓN CONMEMORATIVA

En el marco de esta conmemoración, el Ayuntamiento ha organizado un programa de actividades dirigido a todos los públicos que arrancará el próximo 20 de abril con las Jornadas del Libro.

La programación, según recoge el Consistorio en un comunicado, incluye exposiciones documentales, conferencias históricas, como la dedicada al contexto del siglo XVI a cargo del investigador del CSIC Alfredo Alvar Ezquerra, conciertos de música antigua, recreaciones teatralizadas y la publicación de dos libros vinculados a la efeméride.

Asimismo, se celebrará la 'I Milla 400 aniversario', se organizarán muestras artísticas con participación de creadores locales y se incorporarán actividades especiales durante las fiestas de San Isidro y Santiago Apóstol.

Del mismo modo, se ha diseñado un nuevo logo, que representa la imagen de la escultura de La Despernada y el número 400, junto a las palabras 'aniversario' y 'Villanueva de la Cañada', que servirá para ilustrar un sello personalizado de Correos y del que se van a emitir alrededor de medio millar de unidades.

El calendario culminará en diciembre con un concierto del compositor Óscar Navarro, coincidiendo con las celebraciones navideñas.